«Este subcampeonato del mundo es un estímulo más»

¿Qué ha supuesto para usted la consecusión de este subcampeonato del mundo?

Estoy muy contento. Supone un estímulo más. Ha sido de locos todas las muestras de afecto que ha recibido, así como el recibimiento que el grupo al que entreno me hizo a la llegada al aeropuerto. Mi objetivo este año era el Mundial 70.3 en Utah, pero solicité cambiar la inscripción para el Mundial del año que viene en Finlandia, y me la aceptaron. En ese momento me marqué el objetivo del Mundial de media distancia de duatlón en Dinamarca tras haber ganado el campeonato de España. Suponía alargar la preparación, pero era el momento. Y todo salió a la perfección. Pero este logro es un espaldarazo a todos los que están a mi lado.

¿Qué tal la competición?

El primer segmento de carrera a pie fue muy rápido, a ritmos muy altos. Sabía que tenía que engarcharme ahí y así lo hice. El segmento de la bici no me salió como esperaba, pero me sirvió para controlar al resto de rivales en los últimos 10 kilómetros de carrera a pie. Tuve referencias gracias a mi mujer y aunque llegué justo a meta, incluso con calambres, pude rematar la faena con la segunda posición.

Gran recibimiento Sorpresiva llegada Tanausú Castellano es entrenador personal y dirige en la actualizad a unos 75 deportistas. Con la complicidad de familiares y amigos organizaron un gran recibimiento en el aeropuerto de Gran Canaria. «Me dejaron loco. Soy un afortunado», destacó.

Curiosidades La familia de Tanausú disfrutará ahora de su descanso, ya que cuando está en plena preparación de objetivos es una persona que tiene sus liturgias y manías. «soy muy metódico antes y después de la competición. Limpio las zapatillas con toallitas al acabar y la bicicleta la dejo impoluta. Mi tiempo post carrera es importante para mí», destaca el deportista grancanario.

¿Conocía el circuito?

Nunca había estado en Viborg, pero había estudiado bien la altimetría y sabía que en la carrera a pie había muchas zonas de adoquines. Aproveché los adoquines que pusieron en el paseo de Bañaderos y allí lo preparé bien, jajaja. Me fue bien la cosa.

Es cierto que tuvo problemas con la inscripción y peligró su participación en el Mundial.

Uff. Así fue. Menos mal que siempre voy con tiempo a las competiciones. Al recoger el dorsal no me vi en el listado del campeonato del mundo. Rápidamente llamé a Sandra Rodríguez, presidenta de mi club, el HPS Triatlón. Debo agradecerle la rápida gestión que hizo al ponerse en contacto con Alicia García, secretaria general de la Federación Española de Triatlón, y solventarse el incidente con rapidez.

¿Y ahora qué?

A descansar, pero ya tengo preparado el año 2023. El Mundial 70.3 de triatlón en Lahti (Finlandia) y los campeonatos de España, de Europa y el Mundial de duatlón serán mis cuatro grandes objetivos, así como ayudar a mi club en todo lo que pueda.

¿Con qué sueña?

Con poder seguir como hasta ahora, disfrutando del trabajo y de la competición.

