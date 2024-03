Sharon Stone revela que fue presionada a mantener relaciones sexuales durante un rodaje con William Baldwin

En 1993, Sharon Stone y William Baldwin protagonizaron 'Acosada'. Para ella era el primer trabajo tras el rutilante éxito de 'Instinto básico' que la encumbró como 'sex simbol' pero la cinta resultó un fiasco del que la intérprete responsabiliza a los dirigentes del estudio Paramount por sus decisiones en la elección del reparto. Más de tres décadas después de su estreno, la película sigue dando que hablar ahora que Stone ha revelado en el podcast 'Louis Theroux Podcast' que el productor Robert Evans, fallecido en 2019, le sugirió que mantuviera relaciones sexuales con su compañero de reparto para mejorar la «química en pantalla».

Ya en 2021, la intérprete publicó en sus memorias, 'La belleza de vivir dos veces', los detalles de este episodio, aunque no ha sido hasta este momento cuando ha dado el nombre de quien lo había protagonizado. «Iba corriendo por su oficina con gafas de sol explicando que se acostó con Ava Gardner y que yo debería acostarme con Billy Baldwin, porque su interpretación mejoraría», ya que, para el productor, ella era la «responsable» de «corregir» las carencias de la actuación de su compañero, ha relatado.

«Si pudiera acostarme con Billy, entonces tendríamos química en la pantalla y salvaríamos la película. El verdadero problema era yo porque estaba muy tensa y no como una verdadera actriz que podía simplemente follárselo y volver a encarrilar las cosas», ha explicado. Y es que la valoración que le hicieron en aquel momento era que «el verdadero problema era que yo era una estirada».

«No tuve que follarme a Michael Douglas. Michael podía venir a trabajar y saber cómo alcanzar esas marcas, hacer su papel, ensayar y presentarse», ha reflexionado al tiempo que ha recordado cómo comenzó a ser considerada una actriz «difícil», lo que le trajo consecuencias laborales: «No volví a conseguir un papel bueno durante el resto de mi vida».

Unos comentarios que han recibido una clara respuesta por parte de su partenaire en su perfil de la red social X que incluye amenazas veladas sobre los posibles secretos que él podría revelar sobre Stone. «¿No estás seguro de por qué Sharon Stone sigue hablando de mí todos estos años después? ¿Todavía está enamorada de mí o todavía está herida después de todos estos años porque rechacé sus insinuaciones?», se ha preguntado Baldwin.

«¿Le dijo a su amiga Janice Dickinson el día después de que yo hiciera la prueba y me las encontrara en nuestro vuelo del MGM Grand de vuelta a Nueva York… 'Voy a hacer que se enamore tanto de mí que le dará vueltas la cabeza?», ha añadido para, a continuación, comenzar con las amenazas: «Tengo tanta suciedad sobre ella que le daría vueltas la cabeza, pero me he mantenido callado».

«La historia del encuentro que tuve con Bob Evans implorándole que me permitiera coreografiar la escena de sexo final en la foto de abajo para no tener que besar a Sharon es una leyenda absoluta», ha escrito, haciendo referencia a la imagen que acompaña el mensaje. «Me pregunto si debería escribir un libro y contar las muchas muchas historias inquietantes, pervertidas y poco profesionales sobre Sharon. Eso podría ser divertido», ha terminado.