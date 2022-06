Rupert Murdoch se divorcia por cuarta vez a los 91 años

Rupert Murdoch y Jerry Hall se divorcian, según ha avanzado el periódico 'New York Times' que cita como fuentes dos personas cercanas a la pareja. El magnate, con una fortuna estimada de 17.000 millones de dólares, encara con este su cuarto divorcio a los 91 años. Por el momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto y tampoco Bryce Tom, portavoz del empresario, ha querido hacer declaración alguna.

Murdoch y Hall hicieron su primera aparición pública en la final del Mundial de Rugby entre Australia y Nueva Zelanda, luego, en enero de 2016 acudieron a los Globos de Oro en Los Ángeles y unos días después, Murdoch era el encargado de anunciar su compromiso. El magnate pidió matrimonio a la modelo con un anillo de compromiso de diez quilates que, según se valoró en aquel momento, podría alcanzar los 3,5 millones de dólares. La pareja se casó el mismo año en una mansión de Londres.

Al inicio del romance, un amigo de ambos contaba que «todo es muy nuevo y están disfrutando mucho la compañía. Ella lo hace reír mucho a él». Nacionalizado estadounidense, el día de su boda con Jerry Hall escribía en Twitter que era «el hombre con más suerte y feliz del mundo». Todo parecía ir bien, de hecho, en diciembre del año pasado, la pareja compró un rancho de ganado de 200 millones de dólares en Montana que había sido propiedad del petrolero Fred Koch y de sus hijos. Fue el rancho más caro de la historia del estado. Sin embargo, parece que esa suerte no ha durado más de seis años y la pareja está inmersa en su proceso de divorcio.

Aunque los detalles del acuerdo de divorcio no se han hecho públicos, cabe esperar que sea una separación cara, sin embargo, no afectará a la estructura de las empresas participadas por el empresario ya que las acciones están gestionadas por un fideicomiso. Murdoch divide los derechos de voto sobre ese fideicomiso con sus cuatro hijos mayores, Lachlan, Elisabeth, James y Prudece.

El empresario ha estado casado en otras tres ocasiones. Su primera mujer fue Patricia Booker, una azafata australiana con la que tuvo una hija y de quien se separó a mediados de los 60. Posteriormente contrajo matrimonio con Anna Torv, una periodista con la que estuvo más de 30 años durante los que tuvo otros tres hijos. De ella se separó en 1999 y fue uno de los divorcios más caros de la historia. Torv recibió de su exmarido 1.700 millones de dólares.

A pesar de esos dos fracasos, Murdoch volvió a intentarlo casi inmediatamente. Solo 17 días después del divorcio de la periodista, se casó con Wendi Deng, una empresaria e inversora de origen chino. Con ella tuvo dos hijas más y convivieron hasta su separación en 2016.

Por su parte, Hall había sido pareja de Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stone, durante más de 20 años, con el que había tenido cuatro hijos, Elizabeth, James, Georgia May y Gabriel, de 38, 36, 30 y 24 años respectivamente. Después de 22 años juntos se separó del cantante en 1999 a causa de sus numerosas infidelidades. «Pude sacarle de su adicción por la heroína pero no pude quitarle su adicción por las mujeres en todos esos años juntos», llegó a asegurar la modelo. Desde su separación hasta su reaparición años después con el influyente empresario, no se le conoció otra pareja.