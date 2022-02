Ana Rosa Quintana reaparece en sus redes sociales

En noviembre del año pasado, Ana Rosa Quintana anunciaba en su programa que se retiraba temporalmente para tratarse del cáncer de mama que padece. Desde entonces le hemos visto en contadas ocasiones y son muchos los seguidores que le mandan mensajes de ánimo y se preocupan por su estado.

Por eso, ha decidido publicar una fotografía en sus redes sociales: «Hace mucho que no publico nada, me han preguntado cómo estoy, por eso me he animado», escribía al pie de una fotografía en la que aparece con muy buen aspecto, vestida con un conjunto 'amimal print' y unas vistosas gafas rojas mientras se dispone a leer 'Un caballero en Moscú', de Amor Towles.

Hacía más de un mes que la presentadora no contaba el avance de su recuperación. «Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio», ha afirmado, lo que ha llenado de alegría a sus fans y, por supuesto, a sus amigos, como Ainhoa Arteta o Joaquín Prat que no han dudado en dedicarle bonitas palabras.

Esta es la segunda vez que Ana Rosa se enfrenta al cáncer. En la primera ocasión prefirió llevarlo en secreto y solo años después confesó lo que había vivido, con objeto de concienciar sobre la importancia de la prevención, los reconocimientos médicos y la autoexploración. Esta vez lo ha comunicado a su público y ha explicado cómo está viviendo el proceso. «Me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento tres días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, de las miles de personas que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos», ha dicho.