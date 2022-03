5 consejos para aumentar los seguidores en TikTok sin comprarlos Si te planteas adquirir usuarios de pago para ampliar tu red y tener el TikTok con mas seguidores, te explicamos por qué no debes hacerlo

Seguro que te preguntas cómo incrementar tus followers en redes sociales como TikTok. No hay una respuesta única a esta pregunta, ya que la mejor manera de conseguir seguidores en TikTok gratis depende de tu contenido individual y de tu estrategia de marketing.

Sin embargo, aquí hay algunos consejos que pueden ayudarte a aumentar tus seguidores en la plataforma y conseguir más likes.

1. Asegúrate de que tu contenido es de alta calidad y atractivo. Esto significa grabar vídeos creativos con buena iluminación y sonido, utilizar filtros y efectos interesantes e idear pies de foto pegadizos.

Esto puede parecer obvio, pero es importante recordar que, para ganar seguidores, necesitas producir contenido que la gente quiera ver. Es más probable que la gente siga una cuenta que publica vídeos interesantes que una que sólo comparte contenido promocional o actualizaciones aburridas.

Intenta experimentar con diferentes estilos y temas, y presta atención a lo que otros usuarios de tu nicho están haciendo bien.

2. Intenta utilizar hashtags en tus publicaciones para llegar a un público más amplio. Asegúrate de utilizar hashtags relevantes que la gente pueda buscar, en lugar de los genéricos como #love o #funny. Los hashtags pueden ser una gran forma de conseguir más exposición para tus vídeos, pero es importante no abusar de ellos ni utilizar los que no sean relevantes. Utiliza los hashtags sabiamente.

3.Promociona tu cuenta en otras plataformas de redes sociales como Twitter o Instagram.

4. Por último, ¡ no te olvides de promocionarte también offline! Habla de tu cuenta de TikTok en eventos o reuniones relacionadas con los temas que tratas en tus vídeos, y reparte tarjetas de visita o pegatinas con tu nombre de usuario. Así como en otros canales offline como carteles o folletos en eventos en los que probablemente esté presente tu público objetivo

5. Otra parte clave para aumentar tus seguidores es relacionarte con otros usuarios de la plataforma. Haz clic en «Me gusta» y comenta los vídeos que te gusten, y conecta con otras personas que compartan intereses similares. Esto ayudará a construir relaciones y exponer tu cuenta a nuevos espectadores.

Por qué no comprar seguidores de TikTok.

Si estás pensando en comprar seguidores de TikTok, ¡piénsalo de nuevo! Aquí hay cuatro razones por las que no es una buena idea:

1. ¡ Es falso y es una trampa! Cuando compras seguidores, sólo estás inflando artificialmente tus números y engañando a otros sobre lo popular que eres en realidad. Esto no es justo para otros usuarios que realmente están tratando de hacer crecer sus cuentas orgánicamente.

2. Puede hacer que te baneen de TikTok. Si TikTok detecta que estás comprando seguidores, puede suspender o incluso prohibir tu cuenta por completo. Así que no sólo habrás malgastado tu dinero, sino que además todo el tiempo y esfuerzo que has dedicado a aumentar tus seguidores no habrá servido para nada.

3. No te ayudará a mejorar tu contenido ni tus índices de participación. De hecho, comprar seguidores puede tener el efecto contrario: puede hacer que la gente sea menos propensa a seguir o a participar en tu contenido porque verán que está siendo impulsado artificialmente por cuentas falsas.

No es engagement real. Si tienes 100.000 seguidores, pero sólo 10 likes en tus vídeos, eso no es positivo.

Y esto nos lleva a nuestra última razón...

4. ¡ Es una pérdida de dinero! Comprar seguidores es una forma cara de intentar potenciar tu presencia en las redes sociales, ¡y probablemente ni siquiera funcione! Hay formas mucho mejores (¡y más baratas!) de mejorar tu visibilidad online que gastar en seguidores falsos.

Así que no te molestes en comprar seguidores de TikTok - ¡trabaja en conseguir un crecimiento orgánico en su lugar!