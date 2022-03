Un cartel en una consulta médica se hace viral y provoca debate

El autor de tuit, Jemo Cruz, ha publicado una imagen de un cartel colgado en una consulta médica que ha servido para concienciar y poner encima de la mesa que la irresponsabilidad de algunos ciudadanos puede ir en detrimento de la atención médica que reciban otros.

En el cartel se puede leer: «Ayer faltaron a la consulta 11 pacientes. Si hubieran anulado la cita, ustedes podría haber sido atendidos antes. La Sanidad es responsabilidad de todos. Colabora». Jemo Cruz lo acompaña con un escueto comentario: «Qué fuerte y real».

Que fuerte y real pic.twitter.com/XrPpTrAaih Jemo Cruz (@JemoCruz) March 19, 2022

Aunque como siempre, la polémica está servida, poque no todos consideran que sea «ni tan fuerte ni tan real».

Sobre todo, a los que hablan de que las citas que se dan son para tanto tiempo vista, que puede que uno ya haya dejado de tener ese problema de salud o que le sea imposible acudir.

Muchas gente ha querido dar su punto de vista, como este comentario de un usuario de twitter que hace un análisis de la situación, y que ha recibido bastante apoyo. «El propio sistema debe protegerse de estos desajustes. No le puedes decir a NADIE que si X hubiese anulado tú podías entrar antes, se deberían dar citas con más margen y que cada quien entrase cuando le tocase. Un mejor sistema, buenas pensiones, calidad de vida general. La solución a la precariedad del sistema de salud es multar simbólicamente a la gente porque el sistema de citas funciona mal y no hay personal para trabajar de forma eficiente. Si me llegan a multar la última vez que no cancelé una cita con el psicólogo, porque mejorada, sistemas de prevención más amplios, absorción del tejido médico privado y su disposición pública, más efectivos en primaria y verías como este problema se reduce. Muchos pacientes son personas mayores desatendidas que no saben cancelar la cita o que acuden mucho«, afirma.

El tuit de Cruz sigue dando mucho que hablar y suma más de 120.000 comentarios.