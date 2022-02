Acude por su cumpleaños a la peluquería y sale casi calva

Sheila tenía todo listo para celebrar su fiesta por su cumpleaños, donde pensaba lucir su pelo suelto y con ondas. Se fue a retocar las raíces y denuncia que le quemaron el pelo. Ahora debe usar peluca.

La joven que el próximo 7 de mayo celebrará su gran fiesta de quince años, pensó que será buena idea arreglarse el cabello para ese evento.

La joven ahora usa peluca.

«Desde hace tiempo llevo el pelo largo pasando la cintura. No solo me gusta, también me estaba cuidando para lucirlo en mi fiesta de cumpleaños«, se lamenta la joven, que antes lucía una melana rubia y larga y ahora debe usar una peluca después de que le quemaran su pelo tras pasar por un salón de peluquería.

La familia de Sheila, ha decidido denunciar a la peluquera por negligencia. La profesional, que habría tardado tanto en retirar el tinte debido a que estaba arreglando una persiana, ni siquiera ha pedido disculpas a la menor, quien ahora deberá durante una temporada hacer uso de una peluca.

Su historia se ha hecho viral en redes sociales y la joven ha recibido cientos de mensajes de apoyo, le han enviado productos capilares y la han contactado estilistas de varios países ofreciéndole su ayuda.