Quevedo acabará el año visitando a Ibai Llanos

Pedro Domínguez Quevedo, más conocido como Quevedo, terminará su increíble año visitando a una de los mejores streamers de España, Ibai Llanos. El grancanario hablará con el popular creador de contenido en su casa de Barcelona y hará un repaso a lo que ha sido un increíble año para el cantante. La charla se podrá ver en el canal de Ibai en la plataforma Twitch.

El artista que hace unas semanas cumplió su sueño de colaborar con Myke Towers, gracias a la canción ' Playa del Inglés', se dio a conocer en el ámbito de la música urbana en el año 2020 con el remix de ' Cayó la Noche' y su fama no ha hecho más que crecer gracias a su forma de ser, su voz grave y a temas como 'No me digas nada', la bizarrap sesión, conocida como 'Quédate', 'Respuesta Cero' o 'Sin Señal'.

El grancanario tiene pensado sacar su álbum el próximo año, un proyecto que lleva trabajando meses y meses. En este disco ya forman parte estos temas: 'Sin Señal', 'Vista al Mar', 'Playa del Inglés' y 'Punto G'. Además, en 2023 también hará una gira por Gran Canaria (ya no hay entradas), Madrid y Barcelona.