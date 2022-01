El príncipe Harry demandará al Gobierno británico para recuperar su seguridad

Después de que la reina Isabel II despojada al príncipe Andrés de todos sus títulos militares y patronazgos reales por las graves acusaciones de abusos a una menor, otra nueva polémica viene a perturbar la paz en palacio. Esta vez se trata de la exigencia del príncipe Harry de contar con seguridad en sus viajes a suelo británico.

El nieto de la reina tiene intención de viajar este año a su país natal junto a su familia aunque no lo hará mientras no se sienta seguro y para ello solicita la protección de Scotland Yard ya que, según explica en un comunicado emitido en su nombre, «su equipo de protección privada en los Estados Unidos no tiene jurisdicción adecuada en el extranjero ni acceso a la información de inteligencia del Reino Unido», necesaria para mantener a salvo a la familia.

Según ha publicado el Daily Mail, los abogados del duque de Sussex han presentado una carta de protocolo de acción previa para que se valore la petición de facilitar seguridad Harry y a su familia. En caso de no lograrlo advierte que adoptarán medidas legales para que se lleve a cabo una revisión judicial. A su favor argumentan que «el príncipe Harry heredó un riesgo de seguridad al nacer, de por vida». Además, recuerdan que «sigue siendo el sexto en la línea de sucesión al trono» y subrayan que ha cumplido «dos periodos de servicio en combate en Afganistán». Además, aseguran que la familia ha sido objeto de amenazas neonazis y extremistas que tienen bien documentadas.

«La falta de protección policial conlleva un riesgo personal demasiado grande. El príncipe Harry espera que su petición, después de casi dos años de súplicas por tener seguridad en el Reino Unido, se pueda resolver», señalan sus representantes legales. Cabe destacar que en 2022, la reina Isabel II se convertirá en la primera monarca británica en celebrar el Jubileo de Platino, después de 70 años al servicio de la corona. Por este motivo están programados diversos actos y festividades que se llevarán a cabo a lo largo de todo el año en el Reino Unido y en el resto de países que forman parte de la Commonwealth. En este sentido, se espera que el príncipe Harry y su familia pueda visitar a la monarca en su aniversario en el trono. Además, será la primera oportunidad para presentar a la familia a la pequeña Lilibet, nacida el pasado 4 de junio en Estados Unidos y que todavía no ha pisado la patria de su padre.

Sobre el coste de estos servicios de seguridad los abogados defienden que Harry «se ofreció por primera vez a pagar personalmente la protección policial del Reino Unido para él y su familia en enero de 2020 en Sandringham». «Esa oferta fue desestimada», argumentan a la vez que añaden que «él sigue dispuesto a cubrir el coste de la seguridad para no imponer al contribuyente británico». Sin embargo también puntualizan que «como es ampliamente conocido, otros que han dejado un cargo público y tienen riesgo de amenaza inherente reciben protección policial sin costo alguno para ellos».

El palacio de Buckingham apenas ha dicho que se trata de «un asunto entre el ministerio de Interior y los Sussex». Pero parece ser que un miembro de la realeza ha querido recordar a la pareja que «no se puede tener todo» y que son ellos los que «han optado por dejar la institución y el país, y vivir sus vidas como individuos privados». Sobre sufragar el coste de los servicios de Scotland Yard, los expertos indican dos aspectos: de un lado, que no es un servicio que se pueda contratar cuando se desee y de otro, que la policía no cuenta con un grupo de oficiales especialmente capacitado que esté inactivo.

Lo que sí ha quedado claro es la postura de Harry. Y es que, hasta que no consiga la protección de la policía inglesa y se sienta seguro, no volverá a Gran Bretaña, a pesar de que la considera su casa.