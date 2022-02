Omar rompe su silencio: «Si hubiera sabido lo que sé ahora, no me hubiera casado» El grancanario ofrece sus primeras declaraciones tras hacerse pública su ruptura con la influencer Anabel Pantoja

El grancanario Omar Sánchez ha desvelado, en una entrevista en exclusiva concedida a la revista Semana, el motivo de su ruptura con la influencer Anabel Pantoja: «Dejó de necesitarme a su lado», asegura.

Se trata de las primeras declaraciones que ofrece el canario, después de que saltara a la luz su ruptura con la colaboradora de Sálvame, con quien se casó hace tan solo cuatro meses, en una boda no exenta de polémica en La Graciosa.

Sánchez asegura que la sobrina de Isabel Pantoja «es otra persona totalmente diferente» de la que se enamoró. «Si hubiera sabido lo que sé ahora, no me hubiera casado», se lamenta el canario. Especialmente, después de un acontecimiento que tuvo lugar en una entrevista efectuada en la popular finca Cantora, donde «ocurrió algo» que hizo que se replanteara «el futuro de la relación».

La reacción de Anabel Pantoja a las declaraciones de su ya expareja no se han hecho de rogar: «No ha descubierto América con esto. No me ha dolido, pensé que sería algo peor», ha manifestado al respecto. «No me parece tan fuerte», recalca la influencer, sobre las declaraciones de Omar.

«Como yo dije que estaba al 60%, pues él me dijo que claro, que si se lo hubiera dicho, no se habría casado», agregó la sobrina de Isabel Pantoja, al mismo tiempo que aseguró «respetar» el arrepentimiento de Omar por haberse casado.