Ana Obregón confiesa que su hijo le pidió perdón por estar enfermo

El programa de entrevistas 'Mi casa es la tuya' que conduce Bertín Osborne ha vuelto con uno de sus encuentros más emotivos y lo ha hecho también liderando los datos de audiencia. Ha sido con la primera entrevista en televisión ofrecida por Ana Obregón desde el fallecimiento de su hijo, Alejandro Lequio, el 13 de mayo de 2020. Aunque ya la habíamos visto en la pequeña pantalla presentando las campanadas para despedir el 2020, en esta ocasión se abría en canal para relatar cómo es su vida desde el fallecimiento de su hijo. «Me llegó a decir: Mamá, perdóname por tener un hijo defectuoso», confesaba.

«He sido fuerte cuando mi hijo vivía. Ahora no», explicaba. El joven siguió un duro tratamiento con el sarcoma de Ewing, «un cáncer que solo da a niños y a gente joven. Es muy agresivo», precisaba la actriz. Tanto ella como el padre de su hijo, Alessandro Lecquio, estuvieron a su lado en todo momento. Viajaron a Nueva York donde estuvieron siente meses durante los que Aless, como lo conocían sus más allegados, recibió largas sesiones de quimioterapia de «diez y doce horas en el hospital. En total hizo más de 100 quimios. Pero yo todos los días le veía tan fuerte. Yo me ponía monísima, me maquillaba y nos íbamos al hospital. Pedíamos una habitación con vistas. Increíble con qué fuerza, con qué sentido del humor se lo tomaba todo», evocaba emocionada.

El cáncer llegó a remitir hasta en un 90 por ciento y la familia regresó a España esperanzada. El joven abrió su canal de Instagram para ayudar a otros enfermos y comenzó a crear un espacio de solidaridad en el que animaba a otros pacientes con cáncer. Sin embargo, la felicidad duró poco y el cáncer regresó. «Sufrió muchísimo. ¡Cómo sufrió!», lamentaba Ana entre lágrimas. «Y se fue. Y yo me fui con él», continuaba. Aless dejó en su familia y amigos un inmenso vacío que su madre no ha superado. «Ahí dejé de ser fuerte. No sé con lo fuerte que fui por qué no lo soy ahora. Me está costando mucho», reconocía.

Ana recibió un aluvión de condolencias, incluidas las de la familia real. Sin embargo, sus recuerdos de entonces están inmersos en una nebulosa que no le permiten recordar los detalles. «Nos llamó el rey Juan Carlos a darnos el pésame y luego la reina me llamó a mí. Estuvo tan cariñosa, pero no sé ni lo que le dije. Y ya no recuerdo nada más. Creo que entré en shock», explicaba. Pasó seis meses metida en su cuarto y le costaba hablar o levantarse de la cama. «Me perdono la vida todos los días», dijo en una de sus declaraciones más rotundas.

Y es que ahora, la vida de Ana Obregón se ha convertido en un continuo homenaje hacia su hijo y se ha propuesto seguir su legado y su lección de vida: «Lo más importante es el tiempo y el amor que dedicas a los demás. Colecciona momentos, no colecciones cosas. Porque eso es lo que te llevas», aseguró.

Momentos como el del día que viajó a Italia para comunicar a la familia de su entonces pareja, Alessandro Lecquio, que iban a ser padre. Eligió un vestido corto de Chanel con cuello bebé y puños blancos, el mismo que volvió a ponerse para la entrevista con Bertín Osborne.