Naomi Campbell, madre primeriza a los 50

Por el bajo de un vestido blanco bordado con flores asoman dos pequeños piececitos que reposan sobre una mano que los acoge con dulzura con una tela estampada en amarillo y negro de fondo. Esa es la imagen que la modelo Naomi Campbell ha decidido utilizar para anunciar en sus redes sociales que acaba de ser madre por primera vez, apenas unos días antes de su 51 cumpleaños el próximo jueves, día 22.

La diosa de ébano acompaña la fotografía con unas palabras llenas de emoción: «Una hermosa pequeña bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener este alama gentil en mi vida, no hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande». La noticia ha sido una auténtica sorpresa para sus seguidores y la supermodelo ha recibido un aluvión de felicitaciones, más de 15.600 comentarios enviándole sus mejores deseos en apenas unas horas, entre las que destacan las de los diseñadores Riccardo Tisci, director creativo de Burberry, o Marc Jacobs. Por supuesto, también están las de sus compañeras de profesión Erin O'Connor, Karen Elson, Mariacarla Boscono o Petra Nemcova.

Parece que no habían trascendido sus planes de ser madre y por ahora, no se conocen más detalles. Naomi ha seguido los pasos de la también modelo Grace Elizabeth que tras mantenerlo en secreto, se convirtió en madre primeriza el pasado 7 de abril. La modelo había confesado en más de una ocasión que quería tener hijos. Así lo hizo en la revista 'People' donde revelaba que tenía problemas para concebir aunque se mostraba esperanzada en los avances de la ciencia: «Pienso en tener niños todo el tiempo. Pero ahora, tal como es la ciencia, creo que puedo hacerlo cuando quiera». Y así parece que ha sido.