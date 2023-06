Nacho Palau: «Mi relación con Miguel no era abierta, aunque él diga que es infiel por naturaleza»

Nacho Palau ha hablado después de que el Supremo rechazara su petición de reconocer a sus hijos y a los de Miguel como hermanos. El escultor, recuperado de un cáncer, ha contado cómo cambió el carácter del cantante después de tener a sus hijos y de cómo fue su relación durante los 26 años que estuvieron juntos. «Mi relación con Miguel no era abierta, aunque él diga que es infiel por naturaleza. Por mi parte era cerradísima», ha contado en exclusiva a la revista 'Lecturas'.

Tras su separación del artista lo más difícil ha sido organizar la custodia de sus cuatro hijos, dos de Miguel y dos de él, que siempre se habían criado como hermanos pero que legalmente no constan así, por lo que en la actualidad viven separados. «Todo el mundo ha oído a Miguel decir que tenía cuatro hijos. Hay un montón de pruebas», relata. «Yo no quería que mis hijos se separaran», afirma, por lo que la decisión de la justicia le ha provocado «mucha tristeza». «Lo niños se quieren como hermanos que son», asegura al tiempo que reconoce que está «decepcionado y triste».

Tras el final del proceso judicial, la expareja no ha vuelto a hablar, aunque ambos procuran que los niños se sigan viendo a pesar de vivir en países diferentes. «Se ven todos los periodos vacacionales», reconoce Nacho. «Pero claro, si a uno no le viene bien, ¿cómo haces para que se vean?», se pregunta. En todo caso, describe como «maravillosa» la relación con los hijos que viven en México con Miguel con los que habla habitualmente por videollamada.

Para Nacho, poco queda del Miguel del que se enamoró. La paternidad y la educación de los pequeños cambió su carácter: «Miguel se volvió mucho más obsesivo, estricto, muy maniático, dictatorial. Todo se tenía que hacer como él decía. Es complicado», explica. «Si sonrío y se me pone cara de tonto es por el Miguel de antes. Han sido 26 años vividos, compartidos, de relación cerrada. No era abierta, aunque él luego haya podido decir lo que le da la gana. Por mi parte, era cerradísima. Él dice que es infiel por naturaleza», reprocha. «No nos teníamos que haber separado nunca, o haberlo hecho de otra manera, haber sido un poquito más generoso, más humilde. No siempre tiene que ser todo como tú quieres. Hay que pensar un poco en los demás», reflexiona.

Después de más de un cuarto de siglo de una más que discreta relación, la separación hizo que salieran a la luz los años que habían estado juntos y Miguel Bosé no llevó bien que su ya expareja rompiera su pacto de silencio. «Le jodió, sí, porque le planté cara», afirma. Sin embargo, recuerda que ha contado «muy poquito». «Es él el que lo ha contado casi todo», considera. Un libro y una serie de televisión, además de las correspondientes entrevistas promocionales, han sido los medios del cantante para relatar su vida. «Igual hasta le he hecho un favor, porque parece que lo va a rentabilizar completamente», plantea el escultor y concursante de televisión.

Completan las confesiones de Nacho Palau su actual situación sentimental después de haber roto con su última pareja, Christian. «Nos estamos dando un tiempo. Ha sido todo muy intenso», expone, además de asegurar que ahora no está enamorado.