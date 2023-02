Nacho Palau: «He descubierto que la gente me quería»

Nacho Palau ha participado en el programa 'Déjate Querer' después terminar el tratamiento contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron el pasado verano, a su regreso de Honduras. «Estoy emocionado. He descubierto que la gente me quería, ha sido un proceso en el que me he sentido muy querido», ha dicho el escultor que ha reconocido que ha contado con el apoyo de sus hijos y de su expareja, Miguel Bosé. Nacho Palau explicó que perdió la voz por el tratamiento de quimioterapia, lo que le hizo sentir especial empatía por el cantante con quien compartió su vida durante años.

En su entrevista con Paz Padilla reconoció que había estado a punto de tirar la toalla ya que el proceso ha sido muy duro ya que además de todo lo que estaba viviendo en primera persona, su madre también estaba en tratamiento por un cáncer. Durante este tiempo, Miguel Bosé ha estado a su lado. «Hemos llorado juntos», confesó. «La primera llamada fue muy emotiva. Me dijo que estaba ahí, que no me preocupara. Que me cuidara y alimentara bien y que n o me preocupara de nada más», explicó al tiempo que aseguró que lo sigue queriendo mucho.