Muere a los 83 años la princesa Ira von Fürstenberg, icono de la jet set marbellí

Ira von Fürstenberg ha muerto este lunes en su residencia de Roma a los 83 años. Un fallecimiento inesperado ya que, a pesar de su avanzada edad, no se conocía que tuviera problemas de salud. Dos matrimonios y la muerte de un hijo marcaron una vida intensa durante la que se convirtió en anfitriona e icono de la jet set marbellí.

Hija del príncipe Tassilo von Füstenberg y de Clara Agnelli, hermana de Gianni, dueño de la Fiat, apenas tenía 15 años cuando contrajo matrimonio en Venecia con el príncipe Alfonso de Hohenlohe, que le doblaba la edad. Se habían conocido un año antes y su boda fue todo un acontecimiento con más de 300 invitados. La pareja tuvo dos hijos, Christopher y Hubertus, y pasaban temporadas en Marbella, donde el príncipe alemán puso la semilla para convertir a esta ciudad de la Costa del Sol en el epicentro de la aristocracia europea. De su mano, Ira se convirtió en icono de la jet set y en anfitriona de lujo durante la época más dorada de la ciudad.

Corrían los años 60 y parecían ser buenos tiempos, sin embargo, Ira, con 20 años y dos hijos, no era feliz y no dudó en ponerse el mundo por montera y separarse para marcharse con su nuevo amor, Francisco 'Baby' Pignatari, un industrial brasileño con quien también se casó, esta vez en Nevada, después de anular su matrimonio con Alfonso de Hohenlohe. Aquel matrimonio apenas duró tres años, de 1961 a 1964, pero para ella fue un punto de inflexión. «Pignatari me ayudó a cambiar la vida que llevaba, en la que siempre estaba a la sombra», relató en una entrevista concedida a la revista Vanity Fair.

En lo profesional, supuso su salto al mundo del cine, en el que, sin cosechar grandes éxitos, sí que participó en conocidos títulos como 'Sin rival', junto a Patrick O'Neal, o 'No desearás al vecino del quinto', con Alfredo Landa. Trabajó con directores como Franco Nero y conoció a personalidades como Rainiero de Mónaco, Ronald Reagan, Frank Sinatra o Audrey Hepburn. En lo personal, vivió sin ataduras recorriendo el mundo con parada en Marbella, París, Londres, Mónaco, Gstaad, Nepal, India, Filipinas o Ronda, donde encontró un remanso de paz en el cortijo Las Monjas, un monasterio del siglo XIX de su primer marido, con quien mantuvo siempre una buena relación.

Mujer inconformista por naturaleza y llena de energía, tras su aventura en el mundo del celuloide volvió a reinventarse como artista, dedicándose a la escultura. En sus exposiciones podían encontrarse objetos que compraba en diferentes partes del mundo y que enriquecía con oro, dándoles su forma personal. Ira encontró en el coral, el jade o la malaquita la materia prima para sus creaciones.

El capítulo más duro de su existencia llegaría en 2006, cuando Christopher, su hijo mayor, fallecía los 49 años en una cárcel de Tailandia. La madre hizo todo lo posible por ayudar a su hijo en tan difícil momento antes de que se desencadenara el trágico final.

La vida siguió y, aunque ya no fue nunca igual, continuó siendo uno de los referentes de la alta sociedad europea. Su última gran fiesta pudimos verla recogida en la revista ¡Hola! Fue en Madrid, en 2022, para celebrar, aunque con dos años de retraso por las restricciones de la pandemia, su 80 cumpleaños. Una cita en la que estuvo acompañada por familiares y amigos, que pudieron disfrutar una vez más de la amplia sonrisa de esta imponente mujer de metro ochenta que dejaba huella allá por donde pasaba.