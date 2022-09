Zara se alía con Narciso Rodríguez para recrear sus piezas icónicas

La creación de prendas siempre ha sido algo profundamente personal para el diseñador Narciso Rodríguez: «Mi fuerza son mis telas, mis talleres, mis manos», dijo él en una ocasión. El resultado es un estilo personal, atemporal, realista, sofisticado y sugerente. Esas cualidades, que suponen la esencia misma de la moda actual, ahora son encapsuladas por Zara en una colaboración especial con el estadounidense.

Con una trayectoria profesional de más de 30 años, Narciso Rodriguez representa uno de los principales exponentes del minimalismo dentro de la moda. Su diseño más conocido es el vestido de novia que hizo para su amiga Carolyn Bessette Kennedy, en 1996. Se trata de un vestido lencero tan deslumbrantemente y simple a la ve, que generó toda una transformación en la estética en torno a los vestidos de novia, y que continúa siendo un icono contemporáneo. Los diseños han demostrado mejorar con el tiempo y prueba de ellos son estas 25 prendas y complementos de la colección Narciso Rodriguez x Zara, todas extraídas de su archivo, que demuestran que el buen diseño perdura.

«Esta ha sido una experiencia increíble para mí», dice Rodríguez sobre trabajar con Zara. «Ha sido genial revisar el archivo y volver a ver las cosas que amábamos. También es increíble ver estas piezas a través de los ojos del equipo de diseño de Zara. Es un equipo tan profesional y entusiasta, que se han asegurado de mantener en cada pieza la esencia de las originales», añade el diseñador.

La colección Narciso Rodriguez x Zara evidencia tanto su agudo sentido de la arquitectura como la intimidad que estableció con el cuerpo. Lo que hacía que un vestido de Rodríguez fuera tan sexy no era que éste fuera ajustado, sino que debajo de ese vestido, el cuerpo siempre permanecía libre. «Hay un hermoso vestido lencero en la colección que tiene un corte al bies y costuras interesantes», señala sobre la versión del vestido nupcial de Carolyn Bessette Kennedy, que 'suena' a superventas. «Refleja -continúa- lo que la gente piensa cuando piensa en mi marca, que todo fluye sobre el cuerpo».

Natalia Vodiánova con algunas de las piezas de la colección. / Cortesía de Zara

El diseñador también resalta un abrigo cruzado en lana negra de doble faz con aberturas laterales y un cinturón de cuero. «Es extraordinario y rotundo», puntualiza. Rodríguez se alegra de ver cómo un suéter de cuello alto diseñado por él hacía tiempo vuelve ahora a tomar vida. Un suéter de tejido negro transparente en algunas partes y más denso en otras, con sostén incorporado.

«Trabajar con Zara ha supuesto para mí una experiencia reveladora, porque todos están muy al tanto de lo que sucede en el mundo y en la moda», dice Rodríguez, que fue el primer diseñador en ganar dos premios consecutivos de Women's Designer of the Year entregado por el Council of Fashion Designers of America. «Tienen gente realmente apasionada y enérgica, que se han mostrado entusiasmados con cada uno de los aspectos de esta colaboración. Y esto ha sido divertido para mí: ver a personas que no estaban presentes cuando esta ropa vio la luz por primera vez, y ahora la celebran y disfrutan tanto como lo hicimos hace ya 20 años», afirma.

La colección, que muestra la supermodelo rusa Natalia Vodiánova en una campaña fotografiada por el afamado británico Craig McDean, está disponible desde este jueves, 8 de septiembre, en la web del buque insignia de Inditex y en tiendas seleccionadas.