El día 'redondo' de la moda española

En la última jornada de los diseñadores consagrados en Mercedes-benz Fashion Week Madrid destacan dos nombres que aparecen por primera vez en el calendario, Fely Campo y Redondo Brand. Lo de la firma salmantina fue una clase magistral de costura. Sus abrigos son piezas maravillosas de lejos y de cerca. Tejidos gruesos como la lana austriaca 100% de oveja merina, muy ligera y gustosa al tacto, con una ejecución impecable que, obviamente, no viene de una novata en el sector textil.

Campo empezó con 13 años en un taller de confección y ya son 40 años dedicada en cuerpo y alma al oficio. Está en más de 200 puntos de venta en el mundo y triunfa en Reino Unido e Italia. Tampoco le va nada mal en Francia. Ahora busca darse a conocer en España, donde tiene dos tiendas propias, en Oviedo y Salamanca. Dos ciudades en la que también tiene taller para novias. No en vano es una fija en Barcelona Bridal Week. ¿Su punto fuerte? Su excelente patronaje, adaptándose a la perfección a distintos tipos de cuerpos. La talla que más vende en todo Europa es la 44-46, «la de las modelos no me la pide ninguna clienta», comenta en el vestuario poco antes de pisar la pasarela.