La moda española que viene

«No son promesas, son realidades». Así habla la experta en moda Clara Courel de los jóvenes diseñadores patrios, que mostraron su trabajo en la última jornada de la 77ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM). Un día en el que disfrutar de diferentes opciones bajo un mismo paraguas, la pasarela Allianz EGO, en la que apoyar el talento siempre ha sido una prioridad.

La plataforma ayuda a que las jóvenes firmas tengan «una visibilidad inigualable a nivel cuantitativo», como explica Águeda Amiano, miembro del jurado del premio Mercedes-Benz Fashion Talent, pero, aclara, hace falta más. «Desgraciadamente la venta online para estos diseñadores, pese a ser su principal canal de venta, no es suficiente para sobrevivir». Hace falta una respuesta en la calle, «con una mayor inversión de los grandes almacenes y tiendas multimarca, que arriesguen y destinen más presupuesto para comprar colecciones de diseñadores nacionales, pero esto no será posible mientras no puedan dar respuesta de producciones que cumplan con entregas, y de la calidad de confección óptima para una venta satisfactoria».

Un cambio en las dinámicas de la industria nacional, para lo que también «es necesario también que se refuerce desde las instituciones y los medios de comunicación la educación de cultura de moda en la sociedad, que la gente se interese por el universo detrás de una marca y la artesanía e innovación detrás de una prenda. Solo así el público final justificará el precio de estas prendas, ya que lamentablemente -comenta Amiano- estamos acostumbrados a pagar menos de 100 euros por un vestido».

La diseñadora Tíscar Espadas con su premio Allianz EGO Confidence In Fashion, junto a la modelo Nieves Álvarez.

Como en cualquier firma con los cimientos asentados, la creatividad debe ir de la mano de una buena visión empresarial. Por esa razón, uno de los dos premios que se otorgan en la pasarela de jóvenes talentos, Allianz EGO Confidence In Fashion, incluye asesoramiento profesional para potenciar su proyecto durante seis meses. Un sostén con el que contará Tíscar Espadas, la ganadora de esta edición por el potencial de su marca y su proyección dentro del mercado nacional, así como sus primeros pasos en mercados internacionales como Estados Unidos, Italia o Reino Unido, a través de la venta online, y también en Japón, donde cuenta con puntos de venta físicos. El panel de expertos que compone el jurado ha destacado su rompedora forma de creación y producción, basada en una única colección anual frente a un modelo de prendas por temporada, con la que apuesta por dar continuidad a sus creaciones.

El diseñador Aitor Goikoetxea con el premio Mercedes-Benz Fashion Talent.

Por su parte, el galardón Mercedes-Benz Fashion Talent, que premia la mejor colección, fue a parar a manos de la joven marca vasca AITORGOIKOETXEA por su sensibilidad estética repleta de creatividad y técnica. Su estética llena de nostalgia y siempre inspirada en algún aspecto de los orígenes del diseñador, llenan de colores y texturas los diseños artesanales que realiza Aitor. Desfilará en una pasarela internacional como Mercedes-Benz Fashion México y, de este modo, la firma pasa ya a formar parte de la cantera que garantiza un futuro de diseñadores para el calendario de consolidados.