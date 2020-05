La primavera perdida de Agatha

«Más taller y menos avión». Así dibuja su futuro Agatha Ruiz de la Prada. La diseñadora no vive el confinamiento como un drama pese a que no le haga gracia la pérdida de libertad «obligada». Tampoco como una terapia para descubrir talentos ocultos. Ya los había sacado a flote tiempo atrás sin necesidad de encerrarse. Solo hay que ver el amplio abanico de productos que lucen su sello, de ahí que sea un quebradero de cabeza esbozar cómo será a partir de ahora la relación que mantendrá con sus clientes. «No tenemos ni idea de cómo funcionaremos en las tiendas», que se van a convertir en una suerte de «pequeños museos». Agendar un encuentro «para confeccionar un vestido de novia o un traje especial entra dentro de lo habitual, pero yo hago productos que no son caros, como calcetines o bolígrafos, y pedir cita previa para ello es complicado», expuso la creativa durante el primer encuentro virtual ‘Nuevos hábitos, nuevas iniciativas’, organizado por Citroën.

Entiende que la ‘nueva normalidad’ va unida a una transformación en la industria de la moda. Acostumbrada a encadenar viajes, hasta 90 anuales, pasando por unas 70 pasarelas, no queda otra. «Toca volver, una vez más, a empezar». Lo hará regresando a sus orígenes. Recuperar la magia de cuando dibujaba antes de dejarse llevar por el trabajo en ordenador. Pese a la pena que le produce que «nos hayan quitado de la vida una primavera», Ruiz de la Prada derrocha optimismo con respecto a los nuevas rutinas que estamos adoptando. Para alguien como ella, que antes de la pandemia ya hacia el «pinopuente» para no tocar manillas y puertas, casi se podría decir que es un alivio estar obligados a extremar la higiene: «Había demasiado toqueteo. Me he llegado a lavar las manos tres veces seguidas al llegar a un restaurante porque venían a saludarme. Si quitabas la mano quedabas como una cretina. Parecía que te hacías la diva».