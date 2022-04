El código del imperio de Marta Ortega

El concepto de tienda de Marta Ortega tiene otro nivel. Algo más que una experiencia de compra al uso que ya se ha convertido en realidad en el colosal establecimiento de Zara en la madrileña plaza de España, en la que es la primera inauguración de la heredera de Inditex tras asumir la presidencia del grupo. Y no, no es la tienda de Zara más grande del mundo, como muchos afirman. Ni falta que hace porque, con diferencia, es la más impactante.

Se trata de la única en la que no hay necesidad de tener contacto con ninguno de sus más de 200 empleados, repartidos en 7.700 metros cuadrados. Solo hay que tener descargada la aplicación de Zara en el móvil para hacer uso del denominado 'Modo tienda', con el que se puede localizar por cuenta propia las prendas que se necesiten mediante un mapa del establecimiento; reservar uno de los enormes y elegantes probadores que hay instalados en todas las plantas -solo la primera planta tiene 28 espaciosas cabinas-; pasar por una caja de autocobro al estilo supermercado, y desalarmar cada una de las piezas adquiridas. Aseguran que no habrá vigilancia en estas zonas pero, aviso para los pícaros, si no se escanea el código de compra de un producto, la máquina no permite quitar la alarma correspondiente.

¿Quiere hacer una devolución o recoger un pedido 'online'? Más de lo mismo. No es necesario buscar a un empleado ni hacer cola en una caja. Se acude al punto habilitado para ello y, código QR mediante, se entrega la mercancía a devolver en un buzón, que se revisará posteriormente para proceder al reembolso del dinero.

Al recoger un pedido mediante un veloz almacenamiento robotizado con capacidad para 1.500 encargos, también con un código QR, se puede reciclar la caja en la que se entrega sin moverse del sitio para que, en futuras compras, otros clientes puedan optar por recibir su mercancía en una de esos mismos paquetes.

Revolución tecnológica

Ahora bien, si alguien prefiere realizar una compra al estilo tradicional, al modo analógico, sin códigos en el móvil ni escaneos, no hay problema, también están preparados para ello. Una auténtica revolución tecnológica enfocada a la comodidad del cliente y a la sostenibilidad.

Dos pilares a los que se suman novedades estilísticas, como poder tocar y probar la propuesta de lencería, hasta ahora solo disponible en la web, en un espacio con probadores propios en un ambiente más exclusivo e íntimo. En la misma línea, hay muestrario de calzado y complementos en cada uno las cuatro plantas, con almacenes adyacentes para la rápida reposición del producto, con empleados específicos en un ambiente de 'boutique' en el que, por fin, tener asientos para poder probarse con comodidad sin ejercicios de contorsionismo.

La segunda planta ofrece las propuestas de hombre, con un espacio arquitectónico especial para la línea deportiva 'Athleticz'. No podía faltar el reciente negocio de cosmética, que cuenta con probador virtual de productos, nuevos artículos y una especialista que ofrece sus servicios sin coste alguno, previa reserva de cita. Hay que estar atentos a la aplicación porque no hay ni un solo hueco libre por el momento.

Novedades envueltas en una estética mucho más cuidada y cálida en un espacio enorme, construido y gestionado bajo estrictos criterios ecoeficientes con los que acompañar el reforzado el servicio al cliente.

Con el mismo espíritu nace a la par la nueva tienda de Stradivarius, en la esquina contraria del Edificio España. En una de sus dos plantas cuenta con una exposición inmersiva temporal de la artista cubana Rachel Valdés en la que poder desconectar de la vorágine de las compras. Dispondrá, al igual que Zara, del 'Modo tienda' a través de la aplicación móvil de la marca y de cajas de autocobro.

De este modo, Inditex copa 9.000 metros cuadrados de una de las zonas más emblemáticas y en auge de la capital, situándose entre las principales aperturas que el grupo llevará a cabo en 2022, con Doha (Catar), Tokio (Japón) y Oporto (Portugal) entre algunas de las más relevantes.