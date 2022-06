Los mejores éxitos del verano desde el 2000 hasta hoy

¡El verano ya llegó! Este es el título de uno de esos temazos que lo petan en los chiringuitos y verbenas veraniegas. Concretamente se trata de una canción compuesta por el grupo «Megalo». Pero en este caso no hablamos de esta canción en particular, sino es que la época estival ha llegado. Esta es una época para disfrutar y relajarse y descansar, para no tener preocupaciones y vivir la vida al máximo.

En el verano no existen los problemas, existe el buen rollo, las experiencias y la diversión. Eso es lo que hace diferente el verano de otras épocas del año. Pero uno de los factores que lo hace inolvidable es la canción que se populariza cada año durante esta época. Un tema que a los pocos días de comenzar el periodo estival ya conocen familiares, amigos y suena en cada restaurante, discoteca o chiringuito.

Además, hoy se celebra el día mundial de la música así que hoy es el día perfecto para buscar en el baúl de los recuerdos esos exitazos veraniegos que nos han acompañado del 2000 hasta hoy. En esta primera parte haremos un viaje musical hasta el 2005, aunque esto solo acaba de empezar.

La canción del 2000: «Bomba», King África

El comienzo del milenio vino «pisando fuerte» en lo que a temas veraniegos se refiere. Ese año salió una canción que más de 20 años después sigue sonando en verbenas y bodas. Todo un pelotazo, o mejor dicho toda una «Bomba». King África fue el autor de este tema inolvidable.

King África, en sus orígenes era un grupo de música argentino formado en 1992 por Dero, Tuti Gianakis y los hermanos Alejandro y Nicolás Guerrieri para su sello musical Oid Mortales Records. Posteriormente, hasta 1996 el solista fue el rapero Martin Laacré. Desde 1997, y hasta la actualidad, quien lidera «King África» es el productor musical Alan Duffy, por lo tanto ha acuñado ese nombre como artístico.

Vídeo. «Bomba», King África

La canción del 2001: «Yo quiero bailar», Sonia y Selena

Con esta canción muchas personas bailaron toda la noche. El gran éxito del dúo femenino formado por Bárbara Selena Rodríguez Parra y Sonia Basseda Cárdenas creó un gran éxito para ese verano, llegando a vender más de un millón de copias de su canción.

Vídeo. «Yo quiero bailar», Sonia y Selena

La canción del 2002: «Aserejé», Las Kepchup

Esta coreografía fue una de las más bailadas ese año. Las Kepchup alcanzaron la fama mundial gracias a esta canción que fusiona el flamenco con el pop. Además, este cuarteto cordobés representó a España en la edición del 2006. «Aserejé» se ha convertido en todo un clásico que no puede faltar en ninguna fiesta.

Vídeo. «Aserejé», Las Kepchup. / c7

La canción del 2003: «Papi chulo (te traigo el mmmm...)», Lorna

En 2003 hubo un tema algo picante para sazonar el verano de aquel año. La rapera panameña sacó un tema que se podría considerar como e l precursor del reguetón. Un estilo de música que llegaría para quedarse. Además fue la primera canción de la historia de ese género interpretada por una mujer.

Vídeo. «Papi chulo (te traigo el mmmm...)», Lorna

La canción del 2004: «Dragostea din tei», (O-zone)

Quizás el título de la canción le resulte algo extraño, pero seguro que ha escuchado este tema alguna vez. Además, hay que decir que esta canción fue objeto de múltiples parodias y versiones.

La más conocida fue la de Los Morancos. Volviendo a este tema, estoy convencido de que alguna vez ha escuchado en internet el «numa numa dance». Y es que este grupo rumano propagó su éxito a través de multitud de paises gracias a las nuevas tecnologías, que en aquel entonces empezaban a dar sus primeros pasos.

Vídeo. «Dragostea din tei», O-zone

La canción del 2005: «La tortura», (Shakira y Alejandro Sanz)

En 2005 llegó a nuestro país una colaboración entre Alejandro Sanzs y Shakira. Esta última ha tenido varios éxitos en la época veraniega. Uno de ellos es este que presentamos hoy: «La tortura».

Vídeo. «La tortura», Shakira