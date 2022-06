Los mejores éxitos del verano desde el 2000 hasta hoy (II)

La canción del 2006: «Hips don lie», Shakira y Wyclef Jean

Un año más la cantante colombiana volvió a sacar todo un pelotazo. En esta ocasión lo hizo con un tema en el que ponía de manifiesto y mostraba ante el mundo sus raíces y su cultura. Todo un hit que invitaba a darlo todo en la pista de baile.

Vídeo. «Hips don lie», Shakira y Wyclef Jean

La canción del 2007: «Grace Kelly», Mika

El el año 2007 conocíamos a una nueva estrella, Michael Holbrook Penniman Jr, más conocido como «Mika». Este cantante, de origen libanés se posicionó, con su éxito «Grace Kelly», en lo más alto durante el verano de ese año. Su impresionante forma de modular su voz con facilidad dejó alucinando a muchos.

El propósito de este tema era burlarse de los músicos que intentan reinventarse a sí mismos para ser más populares. Se titula «Grace Kelly», como homenaje a la actriz de cine y teatro ganadora de los Premios Óscar y princesa de Mónaco. Mika comentó en varias entrevistas que la canción le vino después de una mala experiencia con un ejecutivo de una discográfica.

Vídeo. «Grace Kelly», Mika

La canción del 2008: «Ella Elle L`a», Kate Ryan

Durante este verano las auxiliares de vuelo cobraron un protagonismo especial, y es que la cantante belga Kate Ryan no se esperaba para nada el éxito que tendría este tema. Gracias a «Ella Elle L`a» Ryan obtuvo siete discos de platino.

Vídeo.

La canción del 2009: «I know you want me (Calle Ocho)», Pitbull

Este es uno de esos temas míticos que se quedan grabados y nunca mueren. Pitbull sabe animar una fiesta y lo demostró ese año. Fue el primer sencillo del cantante en cosechar el éxito internacional. El ritmo tan fiestero de la canción llevó a este tema a colocarse entre los más escuchados del 2009.

Vídeo. «I know you want me (Calle Ocho)», Pitbull

La canción del 2010: «Waka Waka (Esto es África)», Shakira

El verano del 2010 fue histórico. Por primera vez en la historia del fútbol español la selección española ganaba un mundial. Fue una hazaña histórica que quedará grabada por mucho tiempo en la mente de los aficionados futboleros. La canción que sonaba como himno de este evento era «Waka, waka», un tema que se convirtió en lo más escuchado ese verano.

Aunque en la canción la estrella principal era la cantante colombiana Shakira, en este tema colaboró el grupo sudafricano Freshlyground, tanto en su versión en español como en inglés.

Curiosamente gracias a esa canción comenzó la historia de amor entre Shakira y el futbolista de «la roja», Gerard Piqué. Lamentablemente esa relación finalizaría 12 años después.

Volviendo al tema propiamente, en uno de los versos de la canción se oye al coro decir: «Samina mina zangalewa». Esta frase que se traduce a «¿Quién te ha llamado», y hace referencia a unos cánticos de las tropas militares de Camerún. Esta se emplea en los entrenamientos.

Vídeo. «Waka Waka (Esto es África)», Shakira

La canción del 2011: «Danza Kuduro», Don Omar y Lucenzo

Normalmente las canciones suelen hablar de experiencias vividas, pero hay otras en las que la letra son meras instrucciones de un baile, este es el caso de «Danza Kuduro». El artista puertorriqueño, Don Omar, lanzó este hit junto a Lucenzo y llegó a ser de las cincuenta canciones más escuchadas de la década en Spotify.

Vídeo. «Danza Kuduro», Don Omar