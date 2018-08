Marruecos: una mirada diferente

Aventura

A pesar de llevar casi 30 años visitándolo, Navarro y Eiriz aseguran aseguran que nunca se cansan de Marruecos, no sólo porque cada viaje es diferente, sino porque cambia con cada estación, por eso han diseñado cuatro rutas que se adaptan tanto a la época del año como a las preferencias de los viajeros. «El desierto cambia de color, en el deshielo se reverdecen los palmerales y hay unas cascadas preciosas, las fiestas la de La Rosa es imperdible...». Las palabras de Eiriz no dejan de alabar las bondades del país e indica que lo más importante es «estar abierto».

Otro aspecto fundamental para la pareja es el humor y el factor sorpresa. «De lo que no van a tener tiempo es de aburrirse», afirma Navarro, que asume su rol de «cómico frustrado» junto al de guía intrépido. «Desde que llegamos al aeropuerto ya tenemos unos todoterrenos climatizados esperándonos y echamos a rodar», explica. «La primera noche dormimos en una fortificación de barro que tiene unos 1.100 años, sin luz eléctrica ni wifi, y viene un burro a cargar el equipaje». Se trata, en realidad, de un hotel de lujo que trata de recrear ese aislamiento, aunque Navarro no se lo revelará hasta llegar. «La gente se asusta y luego terminan riéndose. Todo el viaje es así, no es para ir sentado en una guagua, está vivo», asegura revelando solo uno de sus secretos. «Lo que parece no es lo que es, y lo que es no era lo que pensabas», añade Eiriz.