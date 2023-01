Maratón de escapadas románticas invernales

Desde que decidieran darse una segunda oportunidad, el noviazgo de Tamara Falcó e Íñigo Onieva se ha convertido en una continua celebración del amor. Primero fue un viaje al Polo Norte para contemplar las auroras boreales, donde publicaron su primer beso de esta segunda etapa de la relación, al calor del fuego. Ahora, el escenario de la nueva escapada romántica ha sido Praga. Una vez más, ha sido la pareja la que ha dado a conocer su destino a través de Instagram, referenciando cada uno de los establecimientos de los que han disfrutado.

Tamara e Íñigo han estado en una fiesta temática ambientada en los felices años 20 -los del siglo pasado- y gracias a esto los hemos podido ver vestidos de época. Ella, con un característico tocado y él con el habitual chaleco y gorra. La marquesa de Griñón y su novio han compartido con sus seguidores muchos de los momentos vividos: paseos bajo la nieve, platos flambeados, los tranvías o un espectacular salón de gala profundamente decorado. Ambos parecen encantados con la experiencia. Tanto que la hija de Isabel Preysler no ha dudado en recomendar Praga al cien por cien.

No ha faltado el toque de humor protagonizado por Tamara con un posado señalando un mural explicativo de la palabra 'Metaverse', en checo y en inglés. Un guiño lleno de humor en clara alusión a su «nanosegundo en el metaverso».

Los viajes románticos están siendo la tendencia de este inicio de 2023. Otra que ha abierto su álbum de vacaciones ha sido Laura Escanes, que ha estado con su novio Álvaro de Luna en las islas Maldivas. Después de hacer oficial su relación públicamente, la pareja ha compartido unas tiernas imágenes en las que se les ve posando en el aeropuerto de Madrid antes de emprender el viaje. Una escapada que la prescriptora ha disfrutado «como una niña pequeña viviendo un sueño», según ha dicho al mostrar momentos muy especiales, como buceando con delfines. «No tengo palabras para explicar este momento, lo prometo», decía. El músico y la influencer han disfrutando de la naturaleza, de las playas y de todos los encantos de este paraíso tropical.

Laura Escanes y Álvaro de Luna, en las islas Maldivas. / r. c.

Y como no hay dos sin tres, la otra nueva pareja de la temporada, la formada por Aitana y Sebastián Yatra, han tomado rumbo a Los Ángeles. Parece que, sin confirmación oficial por el momento, la relación entre los cantantes se va consolidando por lo que, aunque no hayan dicho nada públicamente, no se esconden y sus admiradores los han podido ver juntos en Baqueira Beret hace unos días y más recientemente, en avión camino a Estados Unidos. «Que Aitana y Yatra van en mi vuelo a Los Ángeles», compartía un emocionado usuario de Twitter con fotos de ambos posando sonrientes, eso sí, por separado.

Aitana posa en el sofá del salón de la casa de Yatra. / r. c.

En todo caso, si cabía alguna duda de que el viaje lo habían hecho juntos, los avezados seguidores de los artistas, siempre entregados a la causa, han sido quienes han descubierto que las últimas fotos publicadas de Aitana son en un escenario conocido, el salón de la casa de Sebastián Yatra en California. En este tiempo están compaginando trabajo y ocio y, entre los planes, no ha faltado una visita al mágico mundo de Disney.