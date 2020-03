Kira Miró, teatro de éxito

Se ha convertido en una de las actrices más reconocidas de nuestro país a base de desplegar una enorme pasión y sacrificio. Kira Miró lleva 23 años fuera de su Gran Canaria natal. Salió de la isla con el sueño de hacerse un hueco en el difícil mundo de la interpretación y lo ha conseguido. Cine, teatro y televisión, Kira se desenvuelve como pez en el agua y continúa adelante con nuevos proyectos e ilusiones, a punto de cumplir los 40 años de edad -cumplirá el próximo viernes-, aunque a ella no le gusta que le recuerden esta fecha.

Ahora se ha subido de nuevo al escenario y triunfa cada noche con Escape Room, una obra de teatro escrita y dirigida por Joel Joan y Héctor Claramunt y que interpreta junto a Antonio Molero, Leo Rivera y Marina San José.

C7 se trasladó a Madrid para hablar con Kira Miró y repasar su trayectoria, así como su dulce momento profesional. Últimamente el teatro está siendo su hábitat diario. Tras el éxito de Dos más dos, ahora triunfa con Escape Room, una comedia alocada, disparatada, divertida, con susto y de actualidad. El teatro Fígaro madrileño acoge una obra que está teniendo una enorme aceptación. Con un elenco muy potente, con unos personajes muy bien cuidados y con una historia de actualidad que no dejará a nadie indiferente, Escape Room tiene a Kira Miró «feliz. Es una comedia claustrofobicamente divertida. Los escape room están muy de moda en España y la obra está de actualidad, con una gran respuesta del público», destaca.

Sentada en el patio de butacas del teatro Fígaro, antes de iniciar una nueva función, Kira Miró confiesa que se encuentra en un gran momento profesional. «Hay otros proyectos sobre la mesa, pero en esta profesión no se puede decir nada hasta que esté todo atado. Es una profesión muy cambiante, algunas veces como un tetris. Ahora estoy muy centrada en Escape Room y muy contenta», afirma. El éxito en Madrid es total y Kira tiene un sueño. «He de decir que nunca he actuado en Gran Canaria con ninguna obra. Solo estuve una vez en Lanzarote con El hombre duplicado de Saramago. He estado de gira por toda España, pero no hay manera. Hago un llamamiento, jajaja, para actuar en mi isla. Ya es hora, jajaja. Sería muy bonito poder llevar Escape Room a Gran Canaria», apostilla.

Dentro de lo difícil que es su profesión, reconoce que el teatro le aporta «estabilidad» y admite que es una «afortunada por poder subirme a un escenario cada día. El teatro tiene una magia especial y la energía del público es impresionante». De cara al futuro, Kira Miró sigue teniendo el mismo objetivo: «Comer de esta profesión, así como conformar una familia y poder tener una casa o un ático cerca de Las Canteras. Lo de la casa en Las Canteras está cada vez más prohibitivo y habrá que ahorrar mucho, jajaja», destaca. Le encantaría volver a casa, aunque aún no es el momento.

Lleva 23 años fuera de la isla y Kira Miró sigue echando de menos su tierra. «Mis amistades, el clima, la comida, el mar. Allá donde vaya siempre digo con la boca llena de donde soy. Es un orgullo ser canaria», exclama la actriz grancanaria.

Kira en Escape Room interpreta a Viky, «una actriz que no está en su mejor momento». De miércoles a domingo se la puede ver en el teatro Fígaro madrileño. Salir del escape room no será nada fácil y el juego se convertirá en un infierno que pondrá a prueba la amistad hasta límites insospechados. Muchas risas y mucho misterio en la comedia de la temporada, con Kira Miró en plan estelar.