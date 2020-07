Juanfra quiere hacer historia

Se llama Juan Francisco Delgado y, a sus 16 años, se ha convertido en uno de los artistas españoles más escuchados a nivel mundial. Juanfran está arrasando en todo el planeta desde que comenzó a escribir sus primeras letras en su casa del Castillo del Romeral. Ahí dio sus primeros pasos subiendo las canciones a sus redes sociales hasta convertirse en un auténtico fenómeno de masas por el que están pujando las principales compañías discográficas internacionales. Pero él quiere seguir con los pies en el suelo y continuar dando pasos de gigante de la mano de su manager, el grancanario David Navarro, propietario de la firma DN7 Music, su gran valedor.

Juanfran siempre tuvo claro que la música era lo suyo y por eso empezó desde muy joven a empaparse de sus artistas referentes como es el caso de Daddy Yankee, El jefe del reguetón: «Mi ídolo, no hay ninguno más que él. Es el primero y lo admiro», comentó el grancanario. Con un referente de tal calibre, se fue atreviendo a componer sus primeras letras y subiéndolas a las redes sociales hasta que fue llamando la atención de miles de internautas. «Fue sorprendente ir viendo como poco a poco la gente me iba siguiendo y me mostraba que le gustaba la música que hacía», señala Juanfran, que vivió su primer éxito al publicar el tema Mi morena remix, una canción que alcanzó la primera posición entre las 50 más virales de España en Spotify.

Esa fue la primera piedra de una construcción que no tiene límites para él: «Soy muy cabezota y siempre le insistí a mi padre y mi gente que yo quería ser artista, vivir de la música y conseguir que la gente disfrutara conmigo. Lo tuve claro desde el primer momento y para mí fue un punto de inflexión en mi vida conocer a David Navarro y a Tamara Ferreira que me abrieron las puertas de DN7 Music en octubre del año pasado. Desde la primera conversación que tuvimos me mostraron su apoyo decidido y gracias a esta alianza puedo decir que estoy cumpliendo con mi sueño», comentó.

Cuando Juanfran empezó a trabajar con el equipo de DN7 se le abrieron muchísimas puertas y lo primero que hizo fue grabar el gran éxito que está rompiendo dentro y fuera de nuestras fronteras: Como llora. «Es el tema que realmente me ha llevado al éxito en estos momentos ya que se ha posicionado en las listas más virales de más de 20 países como Argentina, Chile, El Salvador, Perú, México, República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Puerto Rico... llegando incluso al número 1 en varios de ellos. Ha sido impresionante y cada día me da más alegrías», reflexiona sincero.

Como llora acumula ya más de 71 millones de visitas en YouTube, ha sido tendencia en España durante muchas semanas consecutivas, entró en la lista Billboard de EE UU en el puesto número 36 siendo el único español en la misma y lleva en las listas virales a nivel mundial en todas las plataformas online como el top ten de Apple Music. Esta canción, producida por los afamados Dj. Luian & Mambo.

Kingz, contó con la colaboración del artista mundialmente conocido Justin Quiles. «Fue una pasada poder trabajar con Justin, que siempre me ha apoyado y me muestra su confianza cada vez que hablamos. Es un lujo para mí», detalló.

Juanfran sigue dando pasos y recientemente sacó a la calle su nuevo single llamado El final, un freestyle que en menos de una semana ya acumula con su vídeo oficial más de dos millones de reproducciones: «Un tema que surgió de forma espontánea y en el que hablo de lo importante que es valorar a la persona que está a tu lado», narra. El final lo colgó Juanfran de forma espontánea en sus redes y acumuló en poco tiempo más de 10 millones de reproducciones.

También publicó su tema Nunca te cambié, considerada como la primera gran balada reguetón y que fue producida por Alberto Quintero, compositor, arreglista, productor y director musical del cuarteto Il Divo y que también ha trabajado con artistas de la talla de Lionel Richie, Michael Jackson o los Boys II Men.

«Son todo buenas noticias después de una experiencia muy negativa que pasé en mi vida y que cambió gracias a la llegada de DN7 Music», reflexiona el joven grancanario que busca conquistar el sueño americano.

Ahora, como proyecto a corto plazo, el artista del Castillo del Romeral va a lanzar un nuevo tema llamado Alarma que interpreta con el puertorriqueño Jowel, «uno de los número uno del mundo en este sector», dijo ilusionado.

Él afirma que solo puede estar «muy agradecido tanto con mis seguidores, mi equipo de trabajo y todas aquellas personas que me han apoyado desde siempre y me están llevando en volandas para conseguir mi sueño», enfatiza. «Mi meta es llegar a ser artista top y ser reconocido en todo el mundo», suspiró ilusionado.

El éxito que está cosechando en los últimos ocho meses es de tal magnitud que aún sique sin creérselo. «Es cierto que no me lo creo pero quiero seguir con los pies en la tierra, aunque soñando despierto. Sigo trabajando porque quiero continuar creciendo en la búsqueda de ese reto que me he marcado de llegar a los 100 millones de streaming en las plataformas digitales», apunta. Su reto es enorme, pero su ilusión y ganas es aún mayor.

El coronavirus ha impedido que lleve a cabo una gira internacional «a pesar de que estábamos trabajando en ella», pero ha aprovechado pasa seguir «trabajando con David Navarro y su equipo. Estamos activos para continuar grabando música, para aquellos que me siguen y los que aún no me conocen. Tenemos claro que hay que seguir dando pasos de gigante pero con mucha cabeza para crecer en este mundo tan complicado como es el de la música», destaca. Para ello, insiste en que está «muy bien rodeado con mi padre que siempre me ha apoyado y el equipo de DN7 Music encabezado por David Navarro y Tamara Ferreira. Esa es mi familia, la que siempre me ha apoyado y me demuestra día a día que confían ciegamente en mi y van a trabajar muy duro para conseguir los objetivos que nos hemos marcado», declaró a la Revista C7. «DN7 Music me abrió los ojos en un momento de mi vida muy difícil y jamás podré agradecer lo que han hecho por mi. Estoy orgulloso de poder trabajar con ellos, que son mi familia, y seguiré dándole muy duro para corresponderles el cariño y apoyo que siempre me han mostrado. Además, son los mejores profesionales que hay en este mundo de la música, por lo que estoy feliz de tener a mi lado a excelentes profesionales, que a su vez son grandes personas», añadió.

Él no quiere cometer el error «de creérmelo», y por eso prefiere seguir con humildad y en compañía de los suyos. «Siempre he tenido presente quién soy y de dónde vengo y que mi tierra son las Islas Canarias. Quiero triunfar fuera pero jamás perderé de mi vista mi tierra ya que estoy muy orgulloso de poder decir al mundo entero que soy canario». Exclama a su vez que desea que su música «contribuya a que se hable más de las islas en el exterior» y también suspira porque «la gente sepa el gran talento que hay en las islas. Tenemos muchísimos artistas de enorme nivel, de gran talento y lo único que se debe de hacer es confiar en la gente de aquí como hicieron conmigo».

Juanfran sigue soñando y trabajando para «seguir mostrando mi música y estén atentos porque las noticias que están a punto de llegar son impresionantes», adelanta.