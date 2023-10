Juan Urdangarín rechazó la ayuda de Juan Carlos I para lograr empleo en la Expo de Emiratos

Esta misma semana conocíamos que Irene Urdangarín va a seguir los pasos de su hermano mayor, Juan, tomándose un año sabático antes de decidir qué estudios universitarios cursar. Ahora, Juan Urdangarín ha vuelto a ser protagonista al trascender que rechazó la ayuda de su abuelo, Juan Carlos I, para conseguir un empleo en la Expo de Emiratos Árabes. El portal 'Vanitatis' ha revelado esta información en exclusiva que cuenta cómo el joven no ha logrado hacerse con un empleo para este evento internacional.

El primogénito de los Urdangarín Borbón se postuló para un trabajo en el proceso de reclutamiento que se celebró entre octubre de 2021 y marzo de 2022. El Rey emérito, que ya vivía en Abu Dabi y que históricamente ha venido teniendo una excelente relación con la casa real emiratí, al conocer las intenciones de su nieto le ofreció su ayuda. La publicación asegura que Juan rechazó dicho ofrecimiento y cita fuentes familiares que confirman que el sobrino de Felipe VI argumentó que quiere conseguir las cosas «por mis propios medios». Y así, sin el apoyo de su abuelo, no consiguió las prácticas para las que había solicitado. Después de realizar todo el proceso, no llegaron a llamarle.

Superado aquel trance, decidió seguir un nuevo camino en su carrera y desde hace en torno a un año, el hijo mayor de la infanta Cristina trabaja para la empresa de Alejandro Agag, el yerno del expresidente José María Aznar. Se trata de una empresa de Fórmula E, monoplazas eléctricos, que muestra los avances de investigación y desarrollo de los vehículos eléctricos y que difunde su uso en el mundo, con especial ahínco en los países en vía de desarrollo.

Desde el entorno familiar subrayan que el joven quiere «empezar desde abajo» y conocer lo que supone la responsabilidad de tener que cumplir con un horario de trabajo. «Se trata de que aprenda y disfrute, y está en ello», han destacado en más de una ocasión. Además, el nieto de la reina Sofía también ha elegido una empresa que le permite desarrollar su interés por las causas sociales.

Antes de comenzar sus estudios de Relaciones Internacionales en la Universidad de Sussex, Juan fue voluntario en Camboya. Durante su formación también realizó algunos voluntariados puntuales y ahora, según fuentes cercanas al joven, «está muy satisfecho con la gran experiencia en cooperación internacional que le permite desarrollar su empleo». Así, se cumple la máxima de que no hay mal que por bien no venga, ya que no lograr el empleo en la Expo de Emiratos Árabes le ha permitido formar parte de un proyecto alineado con sus intereses y gracias al que puede viajar por el mundo organizando eventos y reuniones en las que muestra las ventajas de la implantación generalizada del coche eléctrico.