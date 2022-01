Iñaki Urdangarin, cazado en actitud cariñosa con otra mujer

La revista Lecturas amanecía esta mañana con las fotografías en exclusiva de Iñaki Urdangarín paseando por la playa con una joven rubia cuya identidad, por el momento, se desconoce. Se trata de una estampa completamente natural, sin grandes muestras de cariño pero cargada de significado. La pareja camina el uno al lado del otro, se ríen y se cogen de la mano con unos gestos que denotan cotidianidad y complicidad, lo que hace entender que son algo más que amigos. En una de las instantáneas, los dos miran al mar observando a un surfista próximo a la orilla, mientras ella le coge del brazo.

Hace ya un par de años que comenzaron los rumores de ruptura entre la pareja si bien, cada vez que se ha hablado de una posible separación, un posado familiar o unas declaraciones de los abogados de los ex duques de Palma han sido suficientes para apagarlos. En 2019, durante su estancia en prisión, Iñaki comenzó una labor de voluntariado en Don Orione, centro de atención a personas con discapacidad intelectual ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid). En aquel momento, se habló de que el matrimonio de la infanta Cristina podría estar pasando por uno de sus peores momentos, aunque la información fue desmentida.

Cuando el ex jugador de balonmano obtuvo el tercer grado penitenciario, llamó la atención que eligiera como lugar de residencia Vitoria, ciudad en la que nunca había vivido. La razón esgrimida por el cuñado del rey Felipe VI era la de poder cuidar a su madre. La periodista Pilar Eyre reflexiona sobre ese extremo en las páginas de Lecturas y subraya los 1.000 kilómetros que separan al matrimonio con él en el País Vasco y ella en Ginebra como si nada hubiera cambiado en la situación de él.

Los más avezados también se habían percatado que desde hace tiempo Iñaki no luce la alianza de casado. Tampoco pasó desapercibida la imagen de Cristina la pasada Navidad junto a su familia política. La hermana del Rey aparecía paseando junto a sus cuñadas cabizbaja y melancólica. Su hermana Elena no le acompañaba en esa ocasión, como venía haciendo durante los últimos años, quizás una señal más de que el matrimonio no estaba pasando por su mejor momento.

A pesar de que fueron muchos los que recomendaron a la infanta que se separa de su marido cuando fue imputado en el caso Nóos por corrupción, ella se mantuvo a su lado y llegó al sentarse en el banquillo. Durante el proceso judicial se supo también que Iñaki le había sido infiel gracias a unos correos electrónicos aportados a la causa que desvelaban que el yerno del rey emérito, Juan Carlos I, había mantenido una relación con la mujer de un amigo. Como consecuencia de las actividades ilícitas de Urdangarín, Cristina y su marido quedaron excluidos de la familia real, fueron despojados del ducado de Palma y la familia se trasladó a Suiza en busca de anonimato.

Ahora, se baraja que la joven rubia desconocida que acompaña al ex jugador de balonmano pueda ser una de las personas que conoció en Don Orione. A falta de confirmación, cabe esperar algún movimiento por parte de la familia que dé a conocer la situación actual de matrimonio.