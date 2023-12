'Los huevos de Bertín', el nuevo producto gourmet del cantante

Bertín Osborne ha reducido su exposición pública en los últimos meses para mantenerse alejado de la polémica que le persigue desde que se conociera que está esperando su séptimo hijo. Sin embargo, no ha rechazado la oportunidad de visitar 'El hormiguero', donde ya es un habitual, para presentar su nueva recopilación de rancheras y para sorprender a todos con el nuevo productor gourmet que tiene previsto lanzar, «los huevos que no caducan».

Al cantante se le veía cómodo al lado de Pablo Motos, al que conoce desde hace más de 40 años y con quien se observaba muy buena sintonía. De hecho, no hubo referencia alguna a su privacidad, aunque entre broma y broma, el exmarido de Fabiola Martínez dejó algunas frases que permitían entrever el momento que está pasando. «Hay gente que no estamos hechos para pareja» o «Dímelo a mí, que me he metido en muchos líos», fueron algunos de los comentarios.

En esencia, su participación en el programa se basó en presentar sus diferentes proyectos profesionales, como el lanzamiento de su colonia, sobre la que dijo que «en dos semanas se ha agotado», el villancico que ha grabado para estas navidades o los productos gourmet. «Están los picos de Bertín, la colonia de Bertín, la cerveza de Bertín, el aceite de Bertín, la salsa de Bertín…», enumeró para sorprender a todos con el nuevo producto que tiene previsto sacar al mercado en asociación con 'el Turronero': «Los huevos de Bertín, que no caducan». «Huevos de fuerza», bromeó el cantante, recordando la frase con la que José Ortega Cano puso punto final a una entrevista con Ana Rosa Quintana dirigiéndose a su entonces esposa, Ana María Aldón: «Mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña!».

Sobre su inminente paternidad, silencio absoluto. Ya lo había advertido Bertín en sus últimas declaraciones, en las que apuntaba a que hablará «cuando todo pase», es decir, cuando la madre de su futuro hijo, Gabriela Guillén, dé a luz, lo que está previsto para este 31 de diciembre. El embarazo pilló a los dos por sorpresa y provocó un distanciamiento entre ambos que se ha ido acrecentando con el paso de los meses ya que el artista está molesto con algunas de las declaraciones que la empresaria ha realizado en los medios de comunicación.

Desde el principio, el cantante ha asegurado que se hará cargo de la manutención, si bien quiere estar seguro de que el bebé que espera Gabriela es hijo suyo, por lo que ha solicitado una prueba de paternidad. Después de algunas declaraciones poco afortunadas, Bertín decidió dar un paso a un lado y dejar de pronunciarse públicamente sobre su próxima paternidad. Eso sí, en todo momento ha contado con el apoyo de sus hijas y también con el de su exmujer, Fabiola Martínez.