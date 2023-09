Fabiola Martínez asegura que no tiene constancia de que Osborne le fuera infiel

Joaquina Dueñas Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Después de las diferentes polémicas en torno a la figura de Bertín Osborne, su exmujer y madre de sus dos hijos pequeños, Fabiola Martínez, ha dado una entrevista en la que se desmarca de cualquier circunstancia presente del cantante. Solo se preocupa de cómo eso pueda afectar a sus hijos. «Pienso en mis hijos y en las hijas de Bertín y entiendo que para ellos todo esto no debe ser agradable», ha manifestado a la revista 'Lecturas'. Y es que, ha asegurado que en lo que respecta a ella «no me afecta, me resulta ajeno». «Quiero a Bertín como persona y como padre de mis hijos, pero ya no tiene nada que ver conmigo», ha explicado.

Por eso, cuando conoció el embarazo de Gabriela, antes de que saltara a la luz pública, le dijo al presentador: «Si es una relación seria dímelo, tenemos que contárselo a los niños», aunque ha lamentado que «él ya estaba haciendo las cosas a su manera». Y es que, según ha relatado, ni durante su matrimonio ni después ha intentado cambiar a Bertín para convertirlo en otra persona, eso sí, ha puesto sus límites. «No soy una mujer sumisa que se acomoda porque no quiere cambiar su estatus», ha dicho. En este sentido, ha afirmado que no tenían una relación abierta y que tampoco le consta que le haya sido infiel durante su matrimonio. En todo caso, de ser así, «el que habría ensuciado nuestro matrimonio o esa relación que teníamos sería él, no yo». «Él sabrá lo que hizo o lo que dejó de hacer. Está en su conciencia», ha subrayado. Lo que sí ha reconocido es que durante el tiempo que estuvieron juntos, él siempre del dio su sitio y no le hizo sentir incómoda ni humillada «jamás». Sobre su momento actual, Fabiola ha apuntado que ha dejado la televisión porque requería de más implicación y ella está ahora centrada en un nuevo proyecto que llevaba tiempo esperando. En lo que se refiere a su vida personal, «sigo pasándomelo bien, dejándome querer. Pero nada serio», ha concluido. Mientras tanto, ha trascendido un encuentro entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne. La revista 'Diez Minutos' ha publicado unas fotografías tomadas el día después de la entrevista que la empresaria ofreció en el programa 'Y ahora Sonsoles'. En ellas se puede ver a Gabriela acudir a la casa de Bertín en Madrid donde estuvo durante más de hora y media. La empresaria llegó en su vehículo y con toda naturalidad accedió al domicilio del artista contestando a las preguntas de la prensa que aguardaba en la puerta. Gabriela señaló que Bertín «está muy tranquilo» y que no le había hecho ningún comentario sobre las declaraciones de Encarna Navarro en las que aseguraba haber tenido con él una relación intermitente durante 15 años. La visita inesperada y la sonrisa en el rostro de ella han hecho saltar las alarmas de una posible reconciliación, más después de escuchar las palabras que le ha dedicado: «Bertín es el padre de mi hijo. Me ha dado lo mejor de mi vida, ¡cómo no le voy a querer!». Además, en la entrevista con Sonsoles dejó claro que «se va a hacer cargo de todo» y añadió que «si él quiere estar en el parto, yo encantada».