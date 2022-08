La hija de Paco Jémez da el salto a la televisión: participará en Pesadilla en El Paraíso

Nadia Jémez, conocida por ser la hija del que fuera entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, es la duodécima concursante confirmada de Pesadilla en El Paraíso, el nuevo reality de Mediaset que se estrenará próximamente. En él se podrá conocer mejor a esta joven influencer. Nadia tendrá que vivir con otras celebrities en una granja y enfrentarse tanto a los retos del mundo rural como de la convivencia.

Cabe destacar que Nadia Jémez es influencer y tiene casi 200.000 seguidores en Instagram. Pero además de publicar fotos de sus viajes y de sus looks, también comparte con sus seguidores momentos más íntimos, como la foto de la orla de su carrera. Además, la hija de Paco Jémez tiene un doble grado en Derecho y Ciencias Criminológicas y de la Seguridad.

En Tik Tok también tiene 122.000 seguidores y se ha hecho viral en varias ocasiones. Si tiene el mismo carácter que su padre, que en ruedas de prensa ha dejado varias perlas a lo largo de su carrera, dará mucho juego en el programa.

De hecho, su padre, cuando entrenaba en México, salió en su defensa en una entrevista concedida a Reforma. « Tienen que tener cuidado porque mi hija es menor. Tiene 17 años y además de que mis hijas y mi familia es lo que más quiero y no permitiré que las falten al respeto, acudiré a los tribunales y haré todo lo posible para que esa persona no se ponga más delante de una cámara o de la radio», dijo el ex de la UD Las Palmas.

Sin ir más lejos, en su último año en México denunció amenazas sexuales hacia sus hijas. «El gesto iba dirigido a un sujeto que al acabar el partido me insultó y amenazó grávemente a mis hijas. Mis hijas tienen 13 y 17 años, son dos niñas, y creo que no hay nada más detestable que un adulto sea capaz de insinuar cualquier tipo de degradación sexual hacia dos menores con la intención de insultar a su padre», añadió Paco Jémez.

Al mismo tiempo, tuvo que ir acompañado de guardaespaldas durante toda su última etapa, por miedo a lo que pudiera pasarle a él y a su familia. Por aquel entonces, Nadia era menor de edad y en redes recibió muchos comentarios sobre su aspecto físico, cosa que a su padre, como es evidente, le molestó al no habler cumplido todavía los 18 años.