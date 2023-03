Hiba Abouk rompe su silencio y anuncia su divorcio de Achraf Hakimi

Hiba Abouk ha decidido romper su silencio después de que el pasado 27 de febrero, la Fiscalía de Nanterre, en Francia, abriera una investigación contra su marido, Achraf Hakimi, por una presunta violación. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que ha confirmado su divorcio del futbolista del Paris Saint-Germain. Después de un mes de mutismo absoluto (su última publicación en redes sociales databa del 26 de febrero) y desaparecida de la escena pública, ha querido manifestar su «estado de ánimo y aclarar en primera persona las informaciones erróneas que circulan».

«La realidad es que hacía ya un tiempo que después de meditarlo mucho el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja», ha explicado la intérprete. «Mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena», ha precisado. Hiba, que tiene dos hijos con el deportista, de tres y de un año, ha asegurado que ha necesitado tiempo para «digerir el shock» ya que no podía imaginar que «tendría que enfrentarme a esta ignominia».

A este respecto, muestra tajante su postura: «Huelga recalcar que en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas, por lo tanto, dada la gravedad de la acusación, solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia».

La actriz pide respeto a su intimidad y a la de sus hijos en estas «delicadas circunstancias» ya que para ella está siendo especialmente duro todo lo acontecido mientras estaba a la espera de los trámites de divorcio con el «consabido dolor que acarrea una separación y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma».

Su objetivo a partir de ahora es «poder retomar mi vida personal, pública y profesionalmente de la manera menos perjudicial y traumática posible, protegiendo por encima de todo a mis hijos», que son su absoluta prioridad.