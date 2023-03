Georgina Rodríguez se confiesa en 'El Hormiguero'

Si de algo puede presumir Georgina Rodríguez es de no dejar indiferente a nadie. Su figura levanta pasiones a favor y en contra y eso se nota con cada uno de sus proyectos. Bien sea una publicación en Instagram, un anuncio o una entrevista, todo lo que hace se convierte en mundial y su entrevista en 'El Hormiguero', donde acudió para presentar el docureality 'Soy Georgina 2', no fue para menos y pronto las redes sociales se llenaron de comentarios y de memes con sus declaraciones más llamativas. Y es que, como ella misma afirma: «Yo soy mundial».

La pareja de Cristiano Ronaldo muestra con naturalidad una opulencia inalcanzable, casi inimaginable, para el común de los mortales y así relata anécdotas familiares como que su vestidor actual es tan grande que el padre de sus hijos le dice que tiene que comprase más ropa porque se ve muy desangelado. Un vestidor donde hay en torno a 150 bolsos entre los que destaca un Birkin de Hermés valorado en 340.000 euros. Y es que, como dice el lema de la segunda temporada de su documental, 'Antes vendía bolsos y ahora los regalo', así que llevó a Pablo Motos un ejemplar muy especial, hecho con la lona que anuncia la serie en la Gran Vía de Madrid.

Jets privados, viajes sin igual, complementos exclusivos… Georgina es la personalización del lujo, sin embargo, asegura que Cristiano «no es muy materialista. Ninguno de los dos los somos materialista. Le he regalado tres coches, pero ya no le regalo más. Ya no es original», reflexiona. De hecho, dice que en su último cumpleaños, su pareja le ha regalado «su tiempo». «Mi cumpleaños suele coincidir con sus partidos y hemos pasado pocos cumple juntos. Este año me regaló su tiempo y me sentí súper feliz». Su tiempo en un restaurante cerrado solo para ellos y con la proyección de parte de su documental en el icónico Burj Khalifa de Dubái, el rascacielos más alto del mundo.

Pero no todo es brillo en la vida de Georgina. En este último año ha vivido la experiencia más dura de su vida con la pérdida de Ángel el bebé mellizo de su hija Bella Esmeralda. Recientemente conocimos además de sus miedos a ir al ginecólogo después de haber sufrido tres abortos. La preocupación por sus hijos es constante. Procura estar atenta a su educación e intenta hacerles entender su estatus de privilegio. Mucha polvareda ha levantado una de sus explicaciones al respecto ya que, cuando sus hijos se dejan comida en el plato, lo que suele hacer es ponerles vídeos de niños que no tienen para comer y les dice: «Eso os puede pasar».

También fue muy polémica su valoración de su actual país de acogida: «Es un país maravilloso. He de reconocer que fui muy condicionada por las habladurías y por lo que se escucha, pero es un país muy seguro y muy familiar. Cuidan muchísimo a las mujeres, a sus hijos… la gente es muy detallista y muy generosa».