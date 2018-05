Meghan Markle, nueva princesa de Hollywood

Ella, estadounidense y exactriz. Él, quinto en la línea de sucesión de la realeza inglesa. Meghan Markle y el Príncipe Harry se darán el sí quiero el próximo 19 de mayo. La carismática pareja se conoció en 2016 a través de un amigo común. Tardaron poco en confirmar su relación, debido a la exposición continua de ambos en la prensa, que hizo que no pudieran seguir negando lo evidente.

Residencia real

Princesas americanas

Según la publicación del diario español ABC, Simpson no era del agrado de los padres del Rey Eduardo, especialmente, de la reina consorte María de Teck, a diferencia de Meghan que ya ha recibido el beneplácito de Isabel II e, incluso, ha pasado con ella el día de la madre, que en Inglaterra se celebró el pasado día 11 de marzo.

¿Sin firmar acuerdo prenupcial?

Detalles

Vestido

Según recoge la revista Elle, una fuente cercana a la familia real europea afirma que serán Ralph&Russo los encargados de la elaboración del vestido de novia. Esta pareja de creadores británicos ya se encargó del look de Meghan el día que ella y Henry anunciaron su compromiso. Otro dato que se conoce es que la propia pareja ha indicado que no quieren regalos y han elegido siete organizaciones benéficas para que los invitados donen sus presentes, según ha confirmado la propia Casa Real Británica. Otro detalle que han confirmado desde la institución trata sobre los invitados. Los novios quieren compartir su día con los ciudadanos de su país y, para ello, han invitado, según la Casa Real, a 2.640 personas a los alrededores del castillo para que puedan seguir el enlace desde allí y disfrutar de la pareja en su habitual paseo en carruaje. Las invitaciones de la boda fueron enviadas a mediados del mes de marzo y, según la revista Hello!, se espera que gran parte del casting de la serie Suits, acuda al enlace, junto con la amiga de la novia, la tenista Serena Williams, y su mejor amiga la actriz y cantante india Priyanka Chopra. Asimismo se espera, al igual que en la boda del Príncipe William con Kate Middleton, que Diana de Gales esté en la mente de los contrayentes y allegados. Ambos hijos de la difunta princesa han querido siempre tenerla presente en los acontecimientos importantes de su vida, por eso la Duquesa de Cambridge se prometió y casó con el anillo de pedida de Diana.