Me doy el ¡sí quiero!

“Describiría la ‘sologamia’ como mujeres diciendo sí a sí mismas”, recogió sus palabras el medio WUSA9. “Significa que somos autosuficientes, pese a no estar con otra persona”.

“Prometo amarme y serme fiel. Sí, me quiero”. ¿Un voto matrimonial de uno mismo, a sí mismo? Los practicantes de la “sologamia”, que consiste en contraer nupcias con uno mismo, posiblemente pronuncien discursos similares al celebrar sus bodas .

Personajes de ficción como Carrie Bradshaw (interpretada por Sarah Jessica Parker), en la serie televisiva “Sex and the City”, quiso celebrar su soltería; o Sue Sylvester (a la que dio vida Jane Lynch) de “Glee”, que planificó celebrar una boda consigo misma, han popularizado una tendencia que lleva años ocurriendo.

Solteras pero casadas

Uno de los primeros casos que se conocen ocurrió en 1993, cuando la americana Linda Barker se casó consigo misma en una ceremonia con 75 invitados, donde explicó que “se trata de hacer cosas por una misma y no esperar a que otra persona las haga por ti”.

Desde la irrupción de esta tendencia, han sido muchas las personas que se han declarado “sológamas” o “soloístas”, como por ejemplo, la modelo brasileña Adriana Lima, conocida por ser uno de los ángeles de Victoria’s Secret, que en su cuenta de Instagram se sumó al movimiento de la “sologamia”.

“Estoy comprometida conmigo misma y con mi propia felicidad”, escribió en una foto en la que mostraba un anillo que había servido para especular sobre su estado civil, y que ella explicó que era “simbólico”.

“Me he casado conmigo misma” añadió la top model, que animó a otras féminas a autoaceptarse: “Chicas, amaos a vosotras mismas”, y zanjó el asunto: “Y sí, estoy soltera”.

Así, la “sologamia” está en auge, y, seguramente, tenga relación con el propio auge de la soltería en si misma. Según los datos de Euromonitor International, en 2011 había 277 millones de solteros viviendo solos. Una cifra que, según las previsiones del estudio, crecerá en unos 48 millones para 2020.

Pero en verdad, la soltería la comparten todas las personas que se decantan por la “sologamia”, dado que no existe ningún reconocimiento oficial para estos matrimonios. Sin embargo, eso no implica que no pueda celebrarse igual que una boda tradicional.

Y si no, que se lo digan a la británica Sophie Tanner, que en 2015 llevó a cabo su ceremonia de autocasamiento en el centro de Brighton: “no tengo que estar esperando a ‘esa’ persona porque yo soy ‘esa’ persona”, dijo entonces.

Posteriormente, Sophie mantuvo una relación con Ruari Barret, antes poliamoroso y monógamo al estar con ella, y que después abrazó también la “sologamia”.