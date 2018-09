Isa Pantoja: «Lo he pasado muy mal en Cantora»

Isabel Pantoja estalló y se mostró muy dolida ante la complicada situación que atraviesa su relación con «la niña de sus ojos», relata. La tonadillera entró en directo en el programa de Telecinco y revolucionó las redes sociales con una llamada que ya ha sido calificada de «histórica» en televisión. Ahora sabemos cuál fue uno de los motivos que desencadenó su enfado y es el encuentro que su hija mantuvo con Mila y que este miércoles sale publicado en las páginas de la revista Lecturas, explica la misma publicación. En la entrevista habla de algunos de los capítulos más difíciles de su vida. «Yo lo he pasado muy mal con la situación de mi casa, el secretismo y el misterio», dice Isa, que si algo que tiene claro es que: «Con mi hijo no lo voy a permitir. Es muy pequeño pero los niños saben mucho». La hermana de Kiko Rivera explica cómo es la complicada situación de su familia, los malos recuerdos que tiene de sus años en Cantora y confiesa cuál ha sido el peor momento que ha vivido: la entrada en prisión de su madre. «Le he dado todo lo que tenía en todos los aspectos, cuando nadie lo ha hecho. Nunca le he dicho nada del tema, no quiero nada».