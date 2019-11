«Hijo único no será»

Allí, la actriz nos explicó que no le importa si su bebé es niño o niña, lo único que quiere es que venga sano. Además, Hiba aseguró que su retoño no iba a ser hijo único pues cree mucho en el concepto de hermandad.

CHANCE: ¿Cómo estás llevando la maternidad?

Hiba Abouk: Muy bien.

CH: ¿No estás teniendo ningún efecto?

H.A: No, la verdad es que no. Ahora porque se me nota la tripa porque si no... He hecho vida normal y todo como si no estuviera embarazada prácticamente.

CH: ¿De cuánto estás?

H.A: Me lo reservo de momento.

CH: La cara es el reflejo del alma.

H.A: Sí, estoy muy contenta, la verdad.

CH: Involucrarte en estos temas tiene que tocar el corazón.

H.A: Me ha tocado siempre, llevo años siendo embajadora pero ahora mucho más, me imagino que cuando nazca mucho más. Obvio, siempre me han gustado los niños y siempre he sido muy sensible a todas las causas infantiles.

CH: ¿Es un bebé deseado y esperado?

H.A: Muchísimo, claro.

CH: ¿Es un niño o niña?

H.A: Que venga con salud que es lo importante. Ya habrá tiempo de buscar el niño y la niña y de todo.

CH: ¿Quieres ampliar la familia en un futuro?

H.A: Claro, por supuesto, el concepto de hermandad es muy importante. Hijo único o hija única no será.

CH: ¿Y el papá?

H.A: Está muy feliz, estamos muy contentos todos.