También es el caso del actor Kevin Spacey, liberado judicialmente una vez que su demandante retiró la denuncia. En este caso, la pena se le impuso en el terreno profesional: el dos veces ganador de un Óscar fue «sacado» de su serie de más éxito, House of Cards de manera inmediata y su trayectoria ha quedado seriamente dañada.

Estas fueron las primeras acusaciones, las que provocaron todo un terremoto feminista en Hollywood que, articulado posteriormente bajo el movimiento Me Too , señaló a otros presuntos agresores y acosadores sexuales como el director y productor Brett Ratner, el cómico Louis C.K., el excreativo de Pixar John Lasseter o el cineasta Bryan Singer, y saltó al mundo entero.

El tenor, director de la Ópera de Los Ángeles y creador del concurso para jóvenes cantantes Operalia, sostiene en su defensa que «siempre» creyó que sus «interacciones y relaciones» con mujeres eran «bienvenidas y consensuadas». Ese es, precisamente, el argumento con el que Weinstein, de 67 años, afrontará el 9 septiembre su juicio por varios delitos sexuales, violación entre ellos. Será, se supone, la recta final de una historia que también comenzó con una denuncia periodística: en octubre de 2017, The New York Times publica las acusaciones de las actrices Rose McGowan y Ashley Judd, entre otras.

Es el caso de Leticia Dolera, Bárbara Rey, Aitana Sánchez-Gijón o Belén Rueda, que denunciaron públicamente cuando se les preguntó en medios de comunicación, pero no ante los juzgados. Nadie del mundo del cine en España equivalía en poder a Harvey Weinstein, pero sí lo había en la música: Plácido Domingo, que según la única mujer que denuncia al tenor con nombre y apellidos –la soprano estadounidense Patricia Wulf– le presionaba para que tuviera relaciones con ella de un modo muy significativo: «¿Cómo le dices que no a Dios?». «Reconozco que las normas y estándar de la actualidad son muy diferentes hoy de lo que eran en el pasado», se disculpa Domingo en una nota en la que el martes daba su versión ante los nueve testimonios, de ocho cantantes y una bailarina, que le acusaban de acoso sexual en los años ochenta.

Del caso Weinstein, en proceso judicial, al de Plácido Domingo, sólo sustentado aún por denuncias verbales, se han multiplicado los testimonios de abusos en ámbitos como el cine, la música o el deporte. Muchos de ellos tienen en común el acoso sexual como arma de poder. La explicación más repetida respecto a la inexistencia de denuncias de abuso sexual en el cine español ha sido, desde que en 2017 estalló el caso Weinstein, que no había nadie con tanto poder en nuestra industria como lo tenía el productor americano; aún así, algunas actrices sí denunciaron.

Ainhoa Arteta respalda al tenor

Conciertos cancelados. El Metropolitan Ópera de Nueva York (Met Opera) ha anunciado que esperará a conocer los resultados de la investigación abierta por la Ópera de Los Ángeles contra el director general de la institución, Plácido Domingo, por presunto acoso sexual, para decidir sobre «el futuro» del tenor español en la institución. Mientras, la Orquesta de Filadelfia y la Ópera de San Francisco han cancelado las actuaciones del tenor español Plácido Domingo previstas para los meses de septiembre y de octubre.

En defensa del tenor. La soprano Ainhoa Arteta ha respaldado al tenor español Plácido Domingo, asegurando que «nunca» ha observado en él una actitud como las denunciadas y que se trata de «un caballero» al que «le pueden gustar las mujeres», pero en eso «no hay nada malo». «Domingo fue un caballero siempre, un señor al que le pueden gustar las mujeres pero ¿qué hay de malo en esto? ¿A cuántos hombres le gustan las mujeres? Pero no hay que darle mayor importancia, a esto se le llamaba antiguamente ligar», señaló en declaraciones recogidas por Europa Press a Telecinco la soprano. También apoyó al tenor la soprano grancanaria Davinia Rodríguez: «Jamás he sentido el más mínimo indicio de lo que se le acusa al maestro Plácido Domingo. Siempre me ha demostrado tanto a mi como a mis compañeros el mayor de sus respetos con la humildad y generosidad que tanto le caracteriza.