Daymé Arocena, una apuesta cubana por el jazz como "filosofía de vida"

"El jazz invita al diálogo, es libertad de expresión sobre todo, es como estar conversando con el que toca contigo. Me resulta tan rico, es una solución de conceptos más allá de un género y no me siento atada a que la música tenga que ser de una manera", dijo Arocena en una entrevista con Efe.

Hija del "orisha" Yemayá, deidad del mar en el panteón de la santería afrocubana, esta intérprete es a sus 26 años una mujer llena de matices, expresiva, espontánea, dueña de una voz poderosa y contagiosa sonrisa de marfil, que canta descalza y vestida de blanco un jazz cruzado con el mestizaje musical de su isla natal.

Y así identifica su visión del jazz, como "la mamá, el inicio, un género que dentro de su celo cuando decides hacerlo le vendes tu alma al diablo, haces un pacto de sangre, lo cantas" y desde otra óptica interpreta el bolero, la salsa, el reguetón, la timba y el guaguancó.