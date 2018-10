Concha Velasco: «Soy mucho más graciosa de lo que creía»

Concha Velasco tuvo que suspender el pasado 22 de septiembre la función de la comedia "El funeral" que tenía prevista en un teatro de A Coruña y fue trasladada a Madrid para ser hospitalizada hasta que recibió el alta el pasado día 27.

La actriz ha recordado este miércoles en un encuentro con periodistas que le dijo a la médico que le trató que tenía que estrenar en Madrid: "le dije o me pone buena de aquí al día 3 de octubre o me quito los cables y me voy".

Y así ha sido porque tras una breve convalecencia, Concha Velasco vuelve este jueves al teatro La Latina de Madrid para protagonizar la comedia escrita y dirigida por su hijo Manuel M. Velasco, la primera colaboración de ambos sobre las tablas y con la que ya han realizado una gira por varios teatros españoles.