Cher, el plus que le faltaba a ¡Mamma Mía!

Cher, icono del pop

Cher representa un personaje del que se habla mucho durante la primera película, pero del que no se sabe nada. Ahora llega sin avisar, para explicar cómo se deterioraron las relaciones entre madre e hija. “Mi personaje intenta ayudar a Sophie en todos los problemas, ha venido para eso, y va a quedarse. Al principio no se fía de mí, pero tengo una vena un poco loca, y eso le gusta”, dice la actriz.

Actores que repiten

“Incluso cantamos juntos. Bueno, ella canta, yo me uno, ocasionalmente”, dice divertido. La protagonista de “Luz de luna” reconoce que disfrutó mucho interpretándo “Fernando” con Andy Garcia: “Canto para Andy y él canta para mí. Trabajar con otro actor que siente la música y sabe interpretar es realmente asombroso. Cuando ruedas un videoclip piensas en la letra, pero no tienes a nadie delante. Pero esto fue una interpretación en toda regla, estábamos embelesados”,. reconoce.

El actor asegura que el guión “tiene mucha gracia, está realmente bien escrito. Las canciones son románticas, conmovedoras. Es una película que celebra la vida con efervescencia, pero también está llena de anhelo, añoranza y nostalgia”, para el actor la música resultó ser un reto interesante en un proyecto, que reconoce que estaba buscando. “Quería participar en una comedia”.

En la secuela no faltan temas como “Waterloo”, “Mamma Mia” o “Dancing Queen”, que ya formaron parte de algunas de las escenas más divertidas de la primera película y a ellas se unen se unen otros temas como “The name of the game”, “Fernando” o “Knowing me, knowing you”.

“Abba tiene una inmensa lista de temas e incluso las canciones que no conocemos. Quedaban muchas canciones que no se usaron en la primera entrega. En este caso, la combinación me parece muy buena; hay canciones muy conocidas y otras que lo son menos. Benny y Björn se preocuparon de ofrecernos un maravilloso cuadro musical y lo hemos aprovechado”, explica Gary Goetzman, otro de los productores de la película.