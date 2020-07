Bigote Arrocet no es el padre de Alexis

No tiene ningún lazo de consanguinidad con él. La noticia ha dejado en ‘shock’ al joven, al que Bigote había reconocido públicamente como su hijo al creer que este había sido fruto de su relación con Anette Ledgard, hija del famoso presentador, Kiko Ledgard. El cómico no se opuso ni siquiera a que utilizara su apellido en público. No obstante, el juicio de paternidad previsto para finales de año ha quedado suspendido. Ahora Alexis busca una explicación a porqué su madre le ha engañado todos estos años.