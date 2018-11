Aurah confiesa sus altibajos

La extronista volvió a ser protagonista de la noche al hacer un repaso por los capítulos más tortuosos de su vida. Y es que el drama que llega en el momento justo, cuando está nominada junto a El Koala (claro favorito) y después de que la audiencia decidiera salvar a la «princess Inca».

La vida de Aurah no ha sido fácil. La emoción de la concursante era evidente desde que comenzó la prueba y empezó reconociendo que su curva de la vida «es mucha curva». La arrancó en su participación en MYHYV, algo que calificó como «bueno», pero justo después todo se torció al confesar que sufrió malos tratos en una tormentosa relación. «Pensaba que me moría. Es una cosa que he superado y me siento fuerte y no se lo merece nadie», explicaba la joven.

El siguiente altibajo vendría con el drama de Jesé Rodríguez, su expareja y padre de su hijo. El noviazgo con el futbolista comenzó bien, aunque afirmó que en ocasiones se sentía sola, y finalmente se tambaleó cuando quedó embarazada, cuenta ella: «Se metían terceras personas, la familia no apoyaba la relación, infidelidades, muchas cosas...».

El único pico alto de esta relación fue el nacimiento de su hijo Nyan. El pequeño nació con una enfermedad crónica que le obligó a permanecer ingresado en varios hospitales durante sus diez primeros meses de vida. «Estuve 10 meses sin salir del hospital, sin ver la luz de sol. Mi familia siempre estuvo ahí, pero el padre de mi hijo se fue». Ahora la única relación que mantiene con el padre de su hijo es a través de sus abogados en los juzgados: «A parte de todo esto he tenido muchos problemas judiciales con él, como habéis podido ver porque he tenido que salir de la casa varias veces».