Abraham Mateo anuncia que su nuevo disco se titulará «A cámara lenta»

"Todo lo que me está pasando ahora intento saborearlo así, a cámara lenta, de forma que aprenda lo máximo posible", ha explicado sobre las razones de ese nombre, que se corresponde también con el de una de las nuevas canciones que integrarán el álbum.

A falta de confirmar la fecha exacta de salida, este "A cámara lenta" llegará tres años después de su predecesor, "Are you ready" (2015), un tiempo necesario para materializar todos los cambios acontecidos en su música y en su persona.

"Es como un experimento tras cambios bastante gordos, porque he cambiado de equipo (productores, mánager...) y también la dinámica de trabajo. Por primera vez tengo la oportunidad de mostrar mi faceta de productor. Me siento preparado para ello y, además, todas las composiciones del disco son mías", cuenta emocionado.

Puestos a anunciar novedades, Abraham Mateo (San Fernando, 1998) ha revelado también que actualmente intentar trabar una colaboración con Enrique Iglesias. "Es una de mis mayores influencias y me encantaría colaborar con él. De hecho, estamos a punto de cerrar una cosa. Le queda muy poquito", ha dicho al respecto.

Con una vida a caballo entre Madrid y Miami, tiene previsto ofrecer una visita entre el 20 y el 21 de julio al Poble Espanyol de Barcelona, dentro del Share Festival, y anuncia una próxima gira con una producción redoblada y nuevos bailarines que podría recalar en España entre septiembre y octubre.

No podrá quejarse este gaditano que en los últimos meses ha trabajado junto a importantes figuras de la música internacional, por ejemplo el rapero y productor 50 Cent en el tema "Háblame bajito", en el que también participó Austin Mahone.

"Ha sido de las experiencias más impactantes de mi vida. Yo empecé en Cádiz con 8 años bailando una de sus canciones, 'Candy Shop', y estar en Nueva York trabajado con él... Me sorprendió que un tío que ha vivido cosas tan duras pudiese ser tan dulce y cariñoso conmigo", ha rememorado.

Hace solo unos días, publicó su último tema, "Se acabó el amor", junto al puertorriqueño Yandel y la mismísima Jennifer López. "Lo que he hecho ha sido saborear cada momento y aprender lo máximo posible de una artista como ella. Fue un lujazo y me sorprendió que alguien de esa dimensión fuese tan cercana y tan normal", ha destacado.

En solo dos días, el videoclip del tema sobrepasó los 3 millones de reproducciones, demostrando que el músico no se ha equivocado en su deriva desde el r&b que marcó sus comienzos hasta su actual fórmula, en la que el pop se combina con los ritmos urbanos latinos.

"Me encuentro muy cómodo. Es importante mantener tu esencia y por eso, como artista pop, he intentado hacer una fusión para encontrar un estilo propio. Me gusta mucho el r&b, pero creo que el género en el que me encuentro ahora mismo va para largo", ha ratificado al respecto.

El cambio musical se manifestó también meses atrás en su aspecto físico, más maduro y musculado, según mostró a través de su canal de Instagram. "No traté de mandar un mensaje como tal de que había madurado, pero sí es cierto que ha habido un cambio y esas fotos fueron el remate para darnos cuenta de que hay un nuevo Abraham Mateo, tanto musical como físicamente", ha constatado.