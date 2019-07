Pasados los años, la vida de su círculo más cercano ha cambiado, en algunas ocasiones para bien y en otras para mal. Mientras sus dos hijos mayores continúan luchando por recuperar la herencia que les dejó Paquirri, su hijo pequeño se enfrenta a la dura realidad de las deudas. Julián Contreras Jr. no atraviesa una buena racha. El menor de los hermanos ha visto como su relación con Francisco y Cayetano Rivera saltaba por los aires después de la boda de este último. La entrevista que dio él y su padre en el Deluxe tras el enlace de Cayetano y Eva González sirvió para levantar un muro que todavía no se ha derribado.

15 años sin Carmina Ordóñez: así es la dura realidad de sus tres hijos

Sin esperanzas de volver a retomar la relación con sus hermanos mayores, Julián se ha resignado a vivir con esta situación. A esto se suman sus problemas económicos y la salud quebradiza de su padre. En octubre del pasado 2018, Julián reveló la realidad de su desahucio y de su situación financiera: «Me siento en exclusión social. Llevo dos años en concurso de acreedores. Vivo con 160 euros al mes. Uno cree que esto solo le pasa a las familias desestructuradas, pero no es así. He pasado hambre, he vivido sin luz, sin agua, sin gas... Te dejan sin margen y te vas ahogando».

Carmina se ha perdido el nacimiento de sus nietos pequeños

Una entrevista de lo más sincera con Cristina Fernández en La Razón donde explicó que su padre estaba perdiendo la visión: «Mi padre se está quedando ciego. Imagínese cómo se vive esto si cada noche dormimos en un sitio distinto. Lo más lesionado que tiene es la visión periférica. Si tú le pones una mesa debajo de las rodillas, sabes que se va a golpear».

Una serie de varapalos que ha tratado de superar centrándose en su trabajo como coach y orador. Por su parte, sus hermanos mayores han vivido una realidad completamente distinta.

A las bodas de Cayetano con Eva González, y de Francisco Rivera con Lourdes Montes se suma el nacimiento de sus tres nietos pequeños Carmen, Cayetano Jr. y Francisco Jr. se suma la mayoría de edad de su primera nieta, Tana.

Unas vidas relativamente felices en las que también han tenido hueco las polémicas. Desde la participación de Francisco como tertuliano en Espejo Público a la fría relación de Cayetano con Lucía Rivera. Una serie de situaciones que no habrían dejado indiferente a la gran Carmina Ordóñez.