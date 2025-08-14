Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Gras, en la esquina superior derecha, junto a sus compañeros de edición. RTVE

Un exconcursante de 'MasterChef' desvela secretos de su edición

«Durante los primeros cuatro o cinco programas hubo dos o tres personas que estaban viviendo en un hotel», ha revelado Alberto Gras

Joaquina Dueñas

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:37

'MasterChef' acumula tantos éxitos televisivos como polémicas. La última ha llegado de la mano de Alberto Gras, que quedó en cuarta posición en la reciente edición, la octava, que ganó Ana Iglesias. El joven ha compartido con sus seguidores, a través de TikTok, algunos de los secretos de la convivencia. «Vivimos todos en una mansión a las afueras de Madrid y no tienes móvil. En nuestro caso, compartíamos habitación», ha descrito. Pero la sorpresa ha llegado al revelar que hubo «dos o tres concursantes» que no estaban en la misma casa y que tampoco estuvieron aislados.

«No todos vivíamos en esa casa, porque durante los primeros cuatro o cinco programas hubo dos o tres personas que estaban viviendo en un hotel. La gente que vivía en el hotel tenía el móvil, les iban a visitar familiares y demás», ha detallado. «El resto estábamos aislados completamente; llamábamos una vez a la semana, durante cinco minutos, y con una persona que estaba controlándonos. Me parece bien, pero para todos lo mismo, ¿no?», ha subrayado.

Abundando en esa discriminación, ha destacado que los que no estuvieron en las mismas condiciones que los demás «justamente fueron las dos personas que quedaron primera y segunda ese año», es decir, Ana Iglesias, la ganadora, y Andy García, segundo, sembrando así la sombra de la duda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 A prisión 5 de los detenidos en la operación antidroga de Molino de Viento
  3. 3 El vuelco de un tráiler en el muelle genera atascos en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Ramírez confirma el fichaje de Lukovic y juega al despiste con la rescisión de Jaime Mata
  5. 5 El Cabildo traslada a las policías locales el presunto intrusismo del taxi en Gando
  6. 6 Convocan huelga indefinida en los servicios de atención a las emergencias en Canarias
  7. 7 Se viraliza un vídeo del diputado de Nueva Canarias Yoné Caraballo
  8. 8 PP-AV se personará como acusación en la causa por la muerte de Miguel en su furgón
  9. 9 El calor mata en Canarias a cinco personas en lo que llevamos de agosto
  10. 10 Acción contra las ratas en La Paterna: comienza la retirada de gallos y gallinas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un exconcursante de 'MasterChef' desvela secretos de su edición

Un exconcursante de &#039;MasterChef&#039; desvela secretos de su edición