Eugenia Martínez de Irujo, la joya de los Premios Mujerhoy

No hubo lugar para la superstición, solo para la celebración. Trece son las ediciones de los Premios Mujerhoy, el suplemento semanal femenino líder en número de lectoras de nuestro país. Un evento repleto de glamour en el que celebrar la excelencia en el deporte, el compromiso con el liderazgo femenino y a las mujeres comprometidas.

Para tan magno evento se engalanó la antigua Estación del Norte, reconvertida en la actualidad en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid. Un lugar emblemático que dio cobijo a una velada repleta de sorpresas gracias al patrocinio de la Comunidad de Madrid, Cosentino, Heineken, Iberdrola, KIA, Lancôme y Jamones Sánchez Romero Carvajal.

De izda. a dcha. De pie, Samary Fernández Feito, directora general del Área de Lujo, Estilo de Vida y Revistas de Vocento; Pilar Alegría, ministra de Educación; Lourdes Garzón, directora de Mujerhoy; Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro y Premio Mujerhoy 2022; Adriana Cerezo, campeona de Taekwondo y Premio Mujerhoy 2022 a la Excelencia Deportiva; Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de TOUS; Rita Diaz, directora de Marketing de Lancôme; Pilar Sáinz, directora general de Comunicación y Relaciones Institucionales de Vocento; Nieves Alvarez, que ejerció de maestra de ceremonias de la gala de entrega de los Premios Mujerhoy. En primera fila, Emilio Herrera, presidnete de Kia; Antonio Huertas, presidente de Mapfre y Premio Mujerhoy al Impulso del Liderazgo Femenino; Ignacio Ibarra. presidente de Vocento, Evelio Acevedo, director gerente del Museo Thyssen-Bornemisza, en nombre del cual recogio el Premio Extraordinario Mujerhoy 2022, y Juan Luis Aguirrezabal, director de Marca, Publicidad, Medios y Patrocinios de Iberdrola. / ALEX RIVERA

La maestra de ceremonias fue la modelo Nieves Álvarez, que a las 21.30 presentó al primer premiado de la noche: Antonio Huertas, presidente del Consejo de Administración de Mapfre y presidente a su vez de la Fundación Mapfre desde el año 2012. El empreario recogió el Premio Mujerhoy-Comunidad de Madrid 2022 al Impulso del Liderazgo Femenino por su compromiso con la igualdad real, desarrollando programas para la promoción de sus empleadas a puestos directivos y luchando de forma activa contra la brecha de género.

Huertas confesó que recibir un galardón que no trata de finanzas ni de inversiones supone para él salir de su «zona de confort», pero que precisamente por ello era especialmente significativo y motivador. «Estoy feliz de que se reconozcan los esfuerzos que venimos haciendo desde hace bastante tiempo para que no haya distinción entre hombres y mujeres en el desarrollo del talento dentro de las empresas. Soy un firme convencido del activismo empresarial en el mejor de los sentidos, como un elemento de compromiso, de impulso y de desarrollo que puede cambiar la sociedad», explicó el presidente de Mapfre para finalizar con un rotundo «tenemos que seguir luchando y trabajando por una igualdad efectiva de género porque no conseguirlo es algo que no nos podemos permitir».

A Antonio Huertas le entregaron el premio Ignacio Ybarra. presidente de Vocento, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Emilio Herrea, presidente de Kia. / Álex Rivera

Tras el inspirador alegato de un veterano de la lucha por la igualdad en el entorno laboral le tocó el turno a la benjamina de la velada, la taekwondista Adriana Cerezo, ganadora del Premio Mujerhoy 2022 a la Excelencia Deportiva. A pesar de sus 19 años, que cumplía esa misma noche, Cerezo es ya una veterana atleta con un palmarés impresionante. De las 48 ocasiones en las que se ha subido al podio, la más recordada de ellas cuando ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, cumpliendo uno de sus sueños. «Gracias a apoyos y reconocimientos como este, y a la confianza que te aportan, tengo muchas más ganas para seguir soñando», agradeció ilusionada.

erezo, campeona de taekwondo y Premio Mujerhoy 2022 a la excelencia Deportiva, posa junto Juan Luis Aguirrezabal, director de Marca, Publicidad, Medios y Patrocinios de Iberdrola, y Pilar Sáinz, directora general de Comunicación y Relaciones Institucionales de Vocento. / Álex Rivera

A continuación llegó la primera sorpresa de la noche. Por primera vez Mujerhoy otorgaba un galardón a una institución cultural, categoría que estrenó el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Concediendo el Premio Extraordinario Mujerhoy 2022 Institución Cultural desde Mujerhoy se rendía homenaje a la pinacoteca. que lleva tres décadas celebrando el arte con exposiciones del más alto nivel. Evelio Acevedo, director gerente del museo fue el encargado de recoger el galardón.

Acevedo explicó que la emblemática colección, que llegó hace tres décadas a nuestro país como la segunda mejor colección de arte privada del mundo, propiedad del barón Heinrich Thyssen-Bornemisza, es mucho más que una pinacoteca, es «una ventana a la historia, un retrato de lo mejor y lo peor de la condición humana, un instrumento de transmisión de conocimiento y, en pleno siglo XXI, aspira a convertirse en un eficaz vehículo de cultura y conocimiento que mejore la calidad de vida de la sociedad».

Evelio Acevedo, Director Gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. / Álex Rivera

Además, Evelio Acevedo anunció que el próximo año el museo prestará especial atención a la mujer, organizando en otoño una magnífica exposición de mujeres artistas. «El factor femenino en el arte ya es uno de nuestros objetivos y lo va a seguir siendo (...). Somos el museo de todos, el museo para todos y queremos seguir siéndolo», concluyó.

Eugenia Martínez de Irujo, la estrella de la noche

Tras la exquisita cena ofrecida por el chef Ramón Freixa, que paseó entre las mesas para conocer de primera mano a los invitados, llegaron los momentos más emotivos de la velada. Adriana Cerezo fue sorprendida con una tarta mientras todo el auditorio cantaba cumpleaños feliz. Aunque si alguien dio el do de pecho fue la increíble Luz Casal, que subió por sorpresa al escenario para celebrar «expresamente» el Premio Mujerhoy 2022 a su amiga Eugenia Martínez de Irujo, para la que se deshizo en elogios, a los que también se unió Nieves Álvarez. la presentadora no pudo evitar abrazar a la duquesa de Montoro mientras le decía «te lo mereces todo».

Luz Casal, durante su actuación. / Álex Rivera

Eugenia Martínez de Irujo recogió el galardón que se le concedía no solo por su buen hacer como diseñadora para Tous desde hace 25 años, sino también por la labor ecologista que esconde su colaboración con la firma catalana de joyería Tous: los beneficios de las joyas que diseña se destinan a la ONG WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza. «Para mí es una satisfacción el poder aportar mi granito de arena a lo que más me fascina del mundo que es la naturaleza y los animales», explicó la duquesa que dedicó el premio a Tous y WWF antes de pasar a un agradecimiento bastante más personal y cariñoso: a su marido, Narcís Rebollo, y su hija, Tana Rivera, ambos presentes en la ceremonia. «Porque nunca lo he hecho, y me hace ilusión, le quiero dedicar este premio a mi hija, que es lo mejor que tengo, mi mejor joya, y a mi marido Narcís, al que adoro. Sin ninguno de los dos podría estar hoy aquí», dijo Eugenia Martínez de Irujo antes de despedirse del escenario con una ovación.