La especial relación de Anabel Pantoja con un participante de 'La isla de las tentaciones'

«Samu es mi colega». Así ha desmentido Anabel Pantoja que tenga un romance con Samu Chávez, participante de 'La isla de las tentaciones'. Lo ha hecho a través de uno de los intervinientes en el videopodcast 'En todas las salsas', de Mtmad, que ha transmitido sus palabras literalmente.

«Es muy mono, muy lindo, muy todo… pero no he tenido nada con él. Nos llevamos superbién y ya está», ha aclarado tras la publicación de unas fotografías en las que se les veía muy juntos en un viaje con amigos a México que han hecho saltar todas las alamas. «Porque esté soltera no tengo que acostarme con el primero que aparezca en mi vida mono y que me lleve bien. Que podría ser y estoy en mi derecho, pero no», ha afirmado para terminar diciendo que «el día que pase algo, seguramente, se enterará la gente».

En todo caso, la amistad entre ambos es muy especial, lo pasan bien juntos y no dudan en hacerlo público dedicándose continuos mensajes en las redes sociales.