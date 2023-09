Emoción y lágrimas en la boda de Kiko Hernández y Fran Antón

Después de jugar al despiste, primero negando su relación y luego celebrando una boda secreta, el pasado fin de semana, Kiko Hernández y Fran Antón hicieron oficial su unión con un enlace por todo lo alto en Melilla, ciudad natal del actor, después de más de dos años juntos. La revista Lecturas ha contado en exclusiva los detalles del evento y cómo lo vivieron sus protagonistas. La pareja pasó separada la víspera de la gran fiesta para reencontrarse ante los más de 300 invitados. El teatro y la música marcaron el ritmo de la fiesta que tuvo momentos muy emotivos, tanto que los contrayentes no pudieron evitar algunas lágrimas.

Entre las sorpresas, el anuncio de los recién casados de su intención de ampliar la familia lo antes posible, con lo que ya han iniciado los trámites para cumplir su deseo. «Ojalá que el año que viene seamos cinco». Y es que Kiko es ya padre de dos niñas que también adoptarán el apellido de Fran.

¡La gran boda de Kiko Hernández! 💥 Este lunes, en exclusiva en tu revista Lecturas, el enlace del colaborador y Fran Anton. Las anécdotas, los invitados, los trajes de los novios, la fiesta... No te quedes sin tu ejemplar y corre a tu kiosco. ¡Te esperamos! #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/oOiEUQUV9s — Lecturas (@Lecturas) September 18, 2023

La canción 'Como yo te amo' de Rocío Jurado fue el tema que sonó durante la entrada nupcial de los novios acompañados por sus respectivas madres, Teresa y Ángeles. No faltaron entre los asistentes muchos rostros conocidos, como los compañeros de Kiko Hernández en 'Sálvame': Lydia Lozano, Laura Fa, Kike Calleja y su esposa, Raquel Abad; Chelo García-Cortés, Kiko Matamoros, que acudió sin Marta López ya que estaba fuera por motivos profesionales, Pilar Vidal o el humorista Josep Ferré. Tampoco faltó su gran amiga Marta López, o la que fuera su novia y única pareja conocida hasta la llegada de Fran a la vida de Kiko, Patricia Ledesma. Junto a ellas, las actrices Lara Dibildos y Marta Valverde, que sorprendió a los novios interpretando una canción junto a las hijas de Kiko.

Eso sí, la estrella revelación de la jornada fue el abuelo del colaborador de televisión, de 93 años, que dedicó unas bonitas palabras a los recién casados: «Sé que Fran es un hombre de bien. Ya soy tu abuelo», le dijo dándole la bienvenida a su familia. También una de las hijas de Kiko les dedicó un discurso en el que aseguraba que «llevo seis años feliz con mi padre ahora lo seré el doble con mi padre Fran».

Una ceremonia plagada de emociones que hizo llorar en más de una ocasión a sus protagonistas, especialmente durante el recuerdo a Mila Ximénez. Entre los detalles del esperado enlace, las fotografías familiares estampadas en los chalecos que llevaban los dos novios, los vestidos que el diseñador José Perea creó para la madre de Kiko Hernández, los guiños a la cultura árabe o el servicio de masajes para los invitados.

Un fiestón que duró hasta altas horas de la madrugada en el que se echó en falta al que durante años ha sido el conductor de cabecera de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez. El presentador no ha dudado en dar su opinión en la misma revista en la que es publica la exclusiva de la boda asegurando: «Me he sentido estafado por Kiko Hernández». Jorge Javier y Kiko llevan sin hablar desde que develara su romance con Fran Antón y ha echado de menos una llamada. «Tengo ganas de saber qué tipo de relación quiere Kiko tener conmigo porque, después de estar veinte años juntos, me he dado cuenta de que más allá del muchísimo cariño que le tengo no sé nada de su vida», ha escrito. A pesar de todo, también recoge que «un día quedaremos y nos reiremos», afirmando que todo quedará en una «anécdota».

En todo caso, Kiko Hernández vivió su gran día junto a Fran rodeado de familiares y amigos ante los que se prometieron amor eterno: «Te voy a querer siempre y no te voy a soltar de la mano nunca», le dijo a su marido.