Harry asegura que «todos los artículos» sobre su vida «fueron angustiosos»

«Todos los artículos fueron angustiosos. Es angustioso revisarlos de nuevo y es más angustioso estar hoy aquí», admitió el príncipe Harry al retomar su testimonio jurado, este miércoles, en la causa civil contra el grupo británico MGN por acceso ilegal a información privada publicada en los tabloides Daily Mirror, Sunday Mirror y The People. Se enfrentaba a una crónica de 2005, con alusiones al trato preferencial que el nieto de la reina Isabel estaba recibiendo al parecer en la Academia Militar de Sandhurst, en la segunda jornada de intenso interrogatorio en el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales.

«No recuerdo cuando lo vi por primera vez. No puedo recordar cuando leí la mayoría de estos artículos, pero eso no implica que la angustia sea inferior», añadió desde el banquillo de los testigos. Lagunas en su memoria sobre la lectura de las crónicas es una constante en el testimonio del monárquico testigo, aunque esta vez logró matizar con mayor seguridad el impacto negativo que le causó cada pieza de la cadena de revelaciones de hace 20 años.

El duque llegó con escolta al juzgado, pero sin el apoyo físico de su mujer, Meghan, que ha permanecido en California a lo largo del proceso. Tampoco cuenta con el respaldo del resto de la familia real, que desconfía de su estrategia para encararse con los medios de comunicación. Su padre, el rey Carlos III, lo considera una «misión suicida», según Harry confesó en la promoción de sus memorias 'En la sombra'.

Una vez más, el principal testigo de la jornada no pudo relacionar detalles del contenido de los artículos analizados en el juicio- unos 33 de entre más de un centenar seleccionados por su equipo legal- con conversaciones telefónicas y mensajes de voz grabados en el buzón de su móvil. Pero está convencido de que su teléfono siempre ha estado intervenido y este miércoles acusó a MGN de tomar la delantera en una práctica criminal extendida entre los tabloides y que, ya en 2007, llevó a la cárcel al corresponsal palaciego y a un detective contratado por el grupo de Rupert Murdoch, el rebautizado News UK.

MGN admitió en 2015 que hubo hackeo en sus redacciones, pero alega que la práctica acabó tras esa primera oleada de arrestos en News of the World. Cuestionado por el abogado de la defensa, el príncipe argumentó que aún se publicaron «artículos sospechosos» entre 1996 y 2010, periodo examinado en su litigio particular, porque en el brutal ambiente competitivo de la prensa sensacionalista la «recompensa merece la pena sobre el riesgo» de acabar en prisión.